"Докопаться до каждой запятой": как и зачем Кремль планирует затягивать мирные переговоры, узнали СМИ

Кремль пытается выиграть время и рассчитывает, что США начнут давить на Киев

Мирные переговоры по Украине россияне по приказу Путина намеренно затягивают. Цель проста – захватить как можно больше украинских земель до возможного перемирия.

Кремль считает, что США, в конце концов, заставят Украину отдать оккупированные территории. Об этом пишет The Moscow Times.

Издание поговорило с четырьмя источниками, знающими о планах российских властей. По их словам, Путин приказал своим переговорщикам "придираться к каждой запятой" в документах о мире. Один российский дипломат, не назвавший своего имени, прямо сказал журналистам: "Время сейчас играет на нас".

Кремль надеется, что Америка закроет глаза на то, что российские войска будут и дальше наступать на фронте. Россия также рассчитывает, что США начнут давить на Киев и потребуют, чтобы украинские войска ушли со всех территорий, которые Россия считает своими. Особенно Херсонской и Запорожской областей, где украинцы все еще контролируют часть земель.

Чиновник, близкий к Путину, рассказал, что для России очень важно удержать эти области, потому что они уже вписаны в российскую Конституцию, пишет издание. Он также сказал, что Россия может захватить куски Днепропетровской или Сумской областей, а затем предложить обменять их на полный контроль над Херсоном и Запорожьем.

Российские дипломаты убеждены, что Америке не столь важно, где будет проходить линия между Украиной и оккупированными территориями. Этим якобы и хочет воспользоваться Путин.

Напомним, 23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями Украины и США. Речь, в частности, шла о взаимном прекращении ударов по портам.

В понедельник, 24 марта, американская делегация начала очередной раунд переговоров с россиянами. О результатах встречи пока не сообщалось, СМИ ожидают окончания переговоров.

Ранее "Телеграф" писал, что Песков говорил о мирных переговорах, сотрудничестве с США и миротворцах из Европы. По его словам, возможности для сотрудничества России и США очень велики.