На фоне срыва переговоров в Лондоне Трамп вышел с новыми обвинениями в адрес Зеленского и Украины: главное

Пост полон критики

Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция Владимира Зеленского по Крыму вредит мирному процессу и может привести к еще трем годам войны в Украине. По его словам, ситуация для Киева "ужасающая", и сейчас наступил момент для завершения конфликта.

Об этом Трамп написал на собственной платформе Truth Social, комментируя интервью президента Украины для The Wall Street Journal, в котором Зеленский заявил: "Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". В ответ Трамп заявил, что подобные высказывания лишь усложняют переговоры, ведь Крым, по его словам, был "потерян много лет назад" — еще при каденции Барака Обамы — и эта тема "даже не является предметом обсуждения".

Пост Дональда Трампа

Трамп также подверг сомнению действия украинских властей в 2014 году: "Если Зеленский хочет вернуть Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела?". Он подчеркнул, что не имеет связей с Россией, но стремится остановить человеческие потери – "в среднем по пять тысяч русских и украинских солдат в неделю".

По мнению Трампа, Украина должна либо договориться о мире сейчас, либо готовиться к еще продолжительному конфликту с риском "потерять всю страну".

"Мы очень близки к соглашению. Но человек, у которого нет козырей, должен, наконец, это понять", – написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление прямых контактов с Москвой позволило Соединенным Штатам лучше понять позицию России в отношении войны против Украины. В то же время он предостерег, что конфликт не имеет военного разрешения и может остаться неурегулированным, если позиции сторон будут оставаться слишком далеки друг от друга.