Воєнний репортер, громадський діяч Роман Бочкала пояснив, для чого Україні потрібен досвід Нідерландів у пробації

А тепер для чого нам потрібен досвід Нідерландів у сфері пробації. Війна змінила багато що. І додала дві категорії засуджених. Герої та херої.

Так, на жаль серед військових ветеранів є й ті, хто порушують закон. Правда життя. Це природньо. Завжди є якийсь відсоток. І вже є вироки. І очевидно, що якщо людина воювала та ризикувала життям, вона заслуговує на повагу. За визначенням. Та на другий шанс. Навіть якщо взяла десь узбіччя по життю. Треба дати людині можливість виправитись. Це і є пробація.

В діючій українській системі існує пʼять пробаційних програм: подолання агресивної поведінки, домашнього насильства, позбавлення від залежності тощо. Очевидно, що потрібна нова окрема програма — саме для військових. Будемо напрацьовувати її в рамках діяльності Консультативно-експертної ради при ДКВС, яку я очолюю. І ось тут будемо активно взаємодіяти з голландськими експертами.

Перед нами стоїть задача — створити спільну робочу групу. Залучимо до неї найкращих спеціалістів з обох країн для розробки потрібних методик. Треба враховувати, що у багатьох засуджених за плечима поранення, психотравми, контузії, втрата побратимів, розвал родини у цивільному житті. Як зазначив Yevhen Pikalov, треба міняти саму філософію — від виконання покарання до реабілітації ветеранів, що скоїли злочин.

Друзі з Нідерландів готові проводити тренінги, робочі візити до України, фінансувати програми з реабілітації та наукові дослідження цієї проблематики. Їм також цікавий наш досвід. Свого часу, коли Голландія стояла на порозі змін, що відбулися у її системі виконання кримінальних злочинів, у них змінився сам підхід. Поняття "законодавство і порядок" голландці замінили на "законодавство і любов". І це дало результати.

Ну і друга група. Значно менша за кількістю — особи, засуджені за колабораційну діяльність. Вже маємо 1700 вироків. От шо з ними робити? Окреме питання. Тут у мене принципи гуманізму не спрацьовують:) Але щось робити треба.

Джерело: пост Романа Бочкали в Facebook.