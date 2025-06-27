Блогер и бизнесмен Роман Шрайк рассказал, как видит логику действий Путина

Часто встречаю в чате неправильное понимание сущности Путина.

– Он сожжет все ресурсы России в войне с Украиной. Будет воевать до последнего россиянина!

– Почему?

– Потому что он кровавый маньяк!

Путин, конечно, маньяк. И достаточно кровавый. Но не в том смысле.

Людей нужно понимать. Равно так же неправильная оценка Трампа одних привела к мысли, что он завалит нас оружием, согнув Путина в дугу, а других – что он путинский шпион, который продаст нас понемногу. И то, и другое чушь, надеюсь, уже стало всем понятным. Мое же понимание Трампа за последние годы особо не изменилось, и потому прогнозы оказались верны.

Давайте кратко опишу свое понимание Путина.

Путин – человек с нулевой эмпатией. Такие могут отрезать голову котенка просто, чтобы посмотреть, а что из этого получится.

Могут резать, могут не резать. Им безразлично — моральных и эмоциональных ограничений нет.

Путин в этом плане — рациональное чудовище, которое без малейших угрызений совести отдает приказы, уносящие жизнь. К смерти других людей он совершенно безразличен (в отличие от своей).

И при этом он не отчаянный кавалерист. Он не бросается в бездумные авантюры – он проводит ограниченные спецоперации. Увидел, что можно что-то легко и бесцеремонно хватить — хватил. Но осторожно, без "олл-инов". Только если есть высокий шанс на успех.

Это ползучее зло. Зло, пускающее метастазы, а не замазанное кровью еб***т, бегающее с топором и криками по психушке.

А вот с "украинской спецоперацией" получился промах.

Оценка легкости добычи стала ошибкой Путина из-за его чрезмерной изоляции во время пандемии, во время которой он кардинально справился. Вдобавок к этому пошли ложные доклады полуразложенной и разворованной силовой вертикали: мол, мы эту Украину ужаснем за неделю. Народ встретит с цветами, армия сложит оружие, Зеленский в женском платье убежит за границу.

Реальность оказалась иной. Но обратно Путин решил не сдаваться (было бы позорно отказаться от своих целей так быстро), и спецоперация с, казалось бы, легким призом превратилась в полноценную войну с тяжелыми потерями.

Так вот. Я считаю, что Путин уже давно вышел из состояния крайней упорства. Это не сделало его полностью адекватным, но перед нами уже не тот шизик, который лепил кринжевую ахинею: "украинские военные, берите власть в свои руки!"

А умеренно упорный Путин мыслит рационально. Ложь о печенегах и половцах, остающаяся в голове и на языке, этому никак не мешает.

В таком состоянии сознания, на мой взгляд, Путин должен контролировать, когда в России закончится жировая прослойка и она начнет пожирать саму себя. И второй вариант ему не подходит.

Поэтому я то и дело и пишу, что Путин дернет стоп-кран, не доведя ситуацию до "точки П".

Источник: Telegram-канал Романа Шрайко.