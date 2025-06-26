"Исключительно капитуляция": экс-министр рассказал, ради чего Путин все еще имитирует "мирные переговоры" с Украиной

Мозг Путина в упор не воспринимает какого-либо другого варианта, кроме того, что Украина капитулирует

Правитель России Владимир Путин ждет от мирных переговоров исключительно капитуляции Украины – все остальные сценарии ему просто неинтересны. Но переговоров он не оставляет, поскольку имеет две цели – показать президенту США Дональду Трампу, что он якобы договороспособен, а также запугать Запад.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел, экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью программе "Орестократия" на OBOZ.UA. Он отметил, что мозг Путина в упор не воспринимает какого-либо другого варианта, кроме того, что Украина капитулирует.

"По моему мнению, переговоры проходят только с одной целью: показать, что он ответственный член мирового общества и ведет переговоры мирные. Это важно показать Дональду Трампу, который почему-то верит, что ему удастся как-то убедить нас отказаться от нашего желания выжить и иметь (с Россией) какие-то дела позже", — пояснил экс-министр.

По словам Пристайко, Путин играет не только на "аудиторию" из Белого дома. Он также пытается продемонстрировать себя дипломатом перед так называемым "глобальным Югом". Оттуда все его "миролюбивые" заявления и лицемерие о готовности садиться за стол переговоров с Зеленским. При этом Путин сразу заявляет, что подписывать он ничего не планирует, потому что Зеленский, мол, "нелегитимен".

"И мне кажется, что так называемые эти переговоры нужны ему только для того, чтобы напугать Запад. На самом же деле одна из его ключевых целей, по моему мнению, не столько Украина, а сворачивание расширения НАТО на восток. Реверсное движение НАТО. Фактически он к этому ведет. Он хочет настолько, в моем понимании, запугать Европу и Соединенные Штаты, чтобы иметь возможность влияния или агрессии, экономического влияния или военного влияния на Польшу, страны Балтии, Чехию, Словакию", – добавил экс-министр.

Как сообщал Телеграф, в "Государственной думе" России начали выдвигать новые условия переговоров — там размечтались, что Украина должна прекратить удары по аэродромам и железнодорожным мостам, а также согласиться на краткосрочное перемирие на фронте. Только в таких условиях, как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным вопросам Алексей Чепа, может состояться третий раунд переговоров.

А постпред России в ООН Василий Небензя вообще цинично назвал российский так называемый "меморандум" "лучшим предложением для Киева". На фоне этого президент США Дональд Трамп придумал "некоторый прогресс" в мирных переговорах между Кремлем и Киевом.

Добавим, что большинство российской элиты надеются, что уже в 2025 году полномасштабная война России против Украины закончится. Они считают, что Москва и Киев имеют реальный шанс о чем-то договориться по итогам стамбульского процесса или какого-то другого. Правда, Путину придется как-нибудь продать эту "победу" российскому обществу.