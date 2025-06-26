Будут рыть еще более глубокие бункеры? Как изменит тактику Путин после ударов США по Ирану

Путин уже боится что-то строить на поверхности земли и не зря

После ударов авиации Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана, россияне будут рыть более глубокие бункеры и не зря. Бомбардировщиков, которые есть у США, нет ни у кого в мире, даже у Китая.

Об этом экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в эфире Радио Свобода. Он считает, что после того, что Путин сделал с Киевом, пора готовить атаку на Москву.

"Я думаю, что Путин сейчас даст поручение копать глубже бункеры. Это 100%. Это я не шучу. Этот новый, что он строит сейчас на границе с Китая и Тывы — там сверху ничего нет, если на Гугле посмотреть. Он уже боится что-то строить сверху, а туда зарылись глубоко. Поэтому будут рыть глубоко. Будут рыть бункеры Путину глубже и глубже", – сказал он.

По мнению дипломата, это происходит потому, что Россия увидела: у США есть то, чего нет ни у кого, в частности у Китая. У США есть такие бомбардировщики, которые могут незаметно выйти на цель и точно поразить достигающими достаточной глубины бомбами.

"Если мы будем показывать результат и такую эффективность, к нам подтянется даже Дональд Трамп. Только после нашего удара по военным объектам в Москве ракетами. Тогда он решится. Как Израиль сделал по Ирану. Точно так", – объяснил Чалый.

По его словам, после заявления, что Украина имеет ракеты, мы должны готовить операцию по военным объектам вокруг Москвы. Мир должен увидеть, что мы сами способны на действия на море, в воздухе, в глубине территории и против столицы, считает дипломат.

"Партнеры очень опасались (ударов — ред.) против столицы, но после того, что Путин сделал против столицы Украины, время пришло", — резюмировал экс-посол.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в истории с бомбардировками Ирана пошел ва-банк и смог втянуть в это США. При этом что-то подобное Украина проводила в ходе Курской операции или операции "Паутина", рассказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.