Глава Кремля пошел по пути Брежнева и получит такой же результат

В четверг, 26 июня, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что новая гонка вооружений может ускорить крах "режима" президента России Владимира Путина, так же как она привела к распаду Советского Союза в 1990-х годах.

Он сделал это заявление на следующий день после саммита, на котором НАТО решило существенно увеличить расходы на оборону для противодействия российской угрозе. Об этом сообщает Agence France Presse.

"Владимир Путин должен понимать, что он следует по пути Брежнева. Он сам однажды об этом говорил, когда сказал, что Советский Союз распался из-за того, что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает ровно то же самое", – заявил Радослав Сикорский журналистам.

Он также отметил, что глава Кремля ведет очень дорогостоящую войну. Путин запугал и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону вследствие угрозы с его стороны.

"Это означает, что из экономики размером с Техас Путину придется извлекать еще больше средств на оборону. Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе – ред.), но быстрее", — добавил глава польской дипломатии.

На саммите НАТО в Гааге лидеры стран-членов альянса договорились инвестировать 5% своего годового валового внутреннего продукта (ВВП) в безопасность к 2035 году в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа.

Разработанный НАТО компромисс требует, чтобы союзники выделяли "не менее 3,5% ВВП" на военные расходы в строгом смысле и дополнительно 1,5% на безопасность в широком смысле, включая "защиту критической инфраструктуры" и "сетевую" оборону.

32 государства-члена "подтвердили" свою поддержку Украины, "чья безопасность способствует нашей безопасности", и упомянули "долгосрочную угрозу", исходящую от России.

Ранее министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил, что российская агрессия не остановится на Украине. На Западе думают, что Россия захочет испытать на прочность НАТО.