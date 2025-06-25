Путин хочет не только Украину: Трамп объяснил, почему до сих пор не закончил войну

Дональд Трамп также прокомментировал финансирование США для Украины

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который президент США Дональд Трамп назвал неформальным, он заявил о намерении говорить с главой Кремля Владимиром Путиным по поводу завершения войны. Об этом американец сказал во время пресс-конференции в Гааге 25 июня.

"Телеграф" собрал основные тезисы политика.

Встреча с Зеленским и планы на Путина

Трамп заявил, что во время встречи с Владимиром Зеленским не поднимал вопрос прекращения огня. По его словам, основной целью разговора было выяснить, как себя чувствует украинский лидер.

"Я просто хотел узнать, как у него дела. Он был очень милым, действительно. Знаете, у нас иногда были тяжелые времена. Я думаю, что он хотел бы, чтобы это закончилось…", — сказал представитель Вашингтона.

Дональд Трамп также сообщил, что планирует в ближайшее время провести разговор с президентом России Владимиром Путиным и предположил, что, возможно, стороны смогут добиться завершения войны.

Кроме того, американский лидер не исключил, что у Путина могут быть планы за пределами Украины. По его словам, российский президент "запутался" и одновременно поддерживает тесные связи с Ираном.

"Я думаю, что он запутался. Я уже 4 конфликта урегулировал. Но вы знаете, он очень близок к Ирану, он хотел бы помочь. А я ему сказал помочь лучше решить отношения с Россией", – сказал Трамп.

Выступление Трампа на пресс-конференции 25 июня

Украине нужны Patriot

Глава Белого дома прокомментировал запросы Украины на поставку ракет в систему Patriot. По его словам, Киев стремится получить эти ракеты и Вашингтон рассматривает такую возможность.

"Что касается денег для Украины, увидим, что будет", — прокомментировал финансирование США для Украины Дональд Трамп.

Окончание войны "за 24 часа"

На вопрос журналиста, действительно ли Трамп имел в виду, что сможет остановить войну в Украине за 24 часа, это был лишь сарказм, президент США ответил прямо: "Да, это был сарказм".

Кроме того, другой вопрос представителей СМИ касался того, почему, будучи в должности уже 5 месяцев, он до сих пор не завершил войну. "Потому что она сложнее, чем любой мог вообразить. Путин — более сложный человек, чем вы могли представить. Это гораздо более сложная война", — заявил американский политик.

Ранее Телеграф сообщал, что тактика, которую Соединенные Штаты применили в отношениях с Ираном, потенциально может быть эффективной и для прекращения войны между Россией и Украиной. В то же время все зависит от того, согласится ли Тегеран на условия, выдвинутые Вашингтоном.