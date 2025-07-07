БРИКС стал провалом для РФ - Андрей Коваленко
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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО – о провале Путина на саммите БРИКС
БРИКС стал провалом для РФ.
Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.
Путин же излагал пустые тезисы по видеосвязи — о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".
Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем вдвое. И более 60% этой экономики – это один Китай. Россия же в этой коалиции – балласт.
Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС не стал "антизападной осью". Он и не станет. РФ не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс.
Источник: пост Коваленко в Telegram
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