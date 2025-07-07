Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО – о провале Путина на саммите БРИКС

БРИКС стал провалом для РФ.

Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.

Путин же излагал пустые тезисы по видеосвязи — о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".

Но дело в том, что по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем вдвое. И более 60% этой экономики – это один Китай. Россия же в этой коалиции – балласт.

Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС не стал "антизападной осью". Он и не станет. РФ не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс.

Источник: пост Коваленко в Telegram