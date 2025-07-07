Лишь "пушечное мясо" для Пекина: Рютте объяснил, как Китай может использовать Россию для новой войны

Генсек НАТО считает, что этот сценарий является одним из наиболее вероятных в ближайшее время.

Европа и Соединенные Штаты стоят на пороге масштабной войны, когда полыхнуть может не только в Азии, где столкнется Китай с США, но и в Европе. Россия превратилась в "младшего партнера" Китая, поэтому Пекин может вынудить российский режим атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь внимание от своего нападения на Тайвань. Вероятность этого сценария достаточно высока.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому изданию The New York Times. Рютте считает, что США и Европа не должны быть наивными по поводу желания Китая использовать Россию, как "пушечное мясо" при случае.

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, проживающему в Москве Владимиру Владимировичу Путину и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО"", — пояснил он.

Генсек НАТО считает, что этот сценарий является одним из наиболее вероятных в ближайшее время. Поэтому он предлагает сделать так, чтобы нападение на НАТО стало для Кремля просто формой бессмысленного самоубийства. А во-вторых, НАТО должно более активно сотрудничать с Азией и Океанией.

"Это то, что президент Трамп очень активно пропагандирует. Потому что у нас есть тесная взаимосвязь, совместная работа в оборонной промышленности, инновациях между НАТО и этим регионом", – добавил Рютте.

Напомним, что министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Каей Каллас пробил новое дно. После того, как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США перекинут на Китай все свое внимание.

Напомним, с 2022 года Китай прикидывается "нейтралом", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". С другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатично. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся у фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше. При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима.