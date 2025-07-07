Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО – про провал Путіна на саміті БРІКС

БРІКС став провалом для РФ.

Путін не приїхав у Бразилію, бо злякався арешту. Китайський лідер Сі навіть не спробував зробити вигляд, що йому цікаво. А центр уваги зайняли прозахідні Лула да Сілва та Моді.

Натомість Путін виголошував порожні тези по відеозв’язку — про "крах ліберальної глобалізації" та "економічну перевагу БРІКС над G7".

Але справа в тому, що за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж у два рази. І понад 60% цієї економіки — це один Китай. Росія ж у цій коаліції — баласт.

Кремль бреше про "дипломатичну перемогу". Але БРІКС не став "антизахідною віссю". Він і не стане. РФ не стала лідером Глобального Півдня. Вона є сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується з Заходом за вигідний баланс.

Джерело: допис Коваленка у Telegram