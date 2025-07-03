Китай не позволит Украине победить: китайский министр сделал циничное заявление на встрече в ЕС

Китай наконец-то показал свое истинное лицо путинского союзника

Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с высокой представительницей по дипломатии Европейского Союза Кайей Каллас пробил новое дно. После того как в МИД Китая выразили обеспокоенность ударами Украины по России, Ван И заявил, что Пекин не может позволить России потерпеть поражение в Украине, а Киеву, соответственно, победить в войне. Пекин опасается, что в этом случае США перекинут на Китай все свое внимание.

Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на собственные источники. Циничное заявление китайского министра прозвучало в момент, когда США приостановили поставки вооружения Украине, а ситуация на фронте очень тяжелая.

Издание отмечает, что заявление Ван И подтвердило то, что в Брюсселе считают реальной позицией Пекина. При этом слова министра вступили в противоречие с тем, что публично заявляют китайские представители – что Китай, мол, "не является стороной войны" и "не помогает России". Чиновники ЕС были неприятно удивлены тем, что Ван И так открыто заявил о реальных целях Китая в войне.

Однако министр, что интересно, отверг обвинения в том, что Китай поддерживает Россию в финансовом или в военном плане. Ван И осмелился заявить, что если бы Китай помогал России на самом деле, то война, мол, уже давно закончилась бы.

Европейские чиновники считают, что заявление Ван И – демонстрация позиции Китая. Пекин не хотел этой войны, но он может помогать затягивать боевые действия, если ему это будет выгодно. Война в Украине выгодна Китаю до момента, пока Россия не терпит поражение, а внимание США направлено на Киев.

Напомним, позиция Китая относительно войны против Украины очень неоднозначна. С одной стороны, Китай строит из себя "нейтрала", не оказывая официальной поддержки ни одной из сторон и даже называя войну в Украине "кризисом" или "конфликтом". С другой стороны, китайцы не только снабжают россиян товарами двойного назначения, но и "прикрывают" Кремль дипломатически. Китайские наемные солдаты воюют за российских оккупантов, а китайские офицеры находятся у фронта, чтобы изучить опыт войны в Украине. Более того, во время визита в Москву 8 мая китайский руководитель Си Цзиньпин поддержал позицию Путина относительно войны в Украине.

Издание The Economist в расследовании от 19 июня пишет, что Пекин стал, без преувеличения, решающим поставщиком для военно-промышленного комплекса России. Китай поставляет России электронику, станки, оказывает россиянам экономическую и дипломатическую поддержку, заявили журналисты. В новых российских "шахедах" 90% компонентов – китайского происхождения, а не американского, как было раньше.

При этом, по данным украинских СМИ, Китай не только поддерживает активные политические контакты с россиянами, но и готовится грабить Украину. В частности, так называемый "частный бизнес" китайцев начал активно "заходить" на временно оккупированные украинские территории, которые сейчас находятся под контролем российского режима. По меньшей мере, десяток частных китайских компаний сейчас активно сотрудничает с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области (в том числе с подсанкционными), поставляют им промышленное оборудование, отстраивают разрушенные заводы.