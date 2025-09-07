Журналист Виталий Портников навел историческую аналогию ситуации в Украине

Украинцы, размышляя о возможности завершения войны, часто говорят о хорватском или корейском сценарии. Но с точки зрения своих врагов, они скорее находятся в боснийском сценарии.

Сербы не отказывали хорватам в идентичности, они были их врагами. Корейские и китайские коммунисты не сомневались, что на юге Кореи живут корейцы, они просто хотели изменить социальное устройство на этой части полуострова. А вот с босняками было совершенно по-другому. И сербы, и кстати, в начале хорваты отказывали им в идентичности как таковой. И считали ровно такими сербами или хорватами, которые просто приняли другое вероисповедание, но остаются такими же, еще и разговаривают на этом же языке.

Первый президент Северной Македонии Киро Глигоров рассказывал мне, как они с главой президиума Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем пытались предложить главам Сербии и Хорватии цивилизованный сценарий развода и сосуществования. Но и Милошевич, и Туджман воспринимали Боснию как продолжение Сербии или Хорватии и совершенно не поняли, почему они вообще должны с ней как-то сосуществовать. Сербы вообще считали появление республик мусульман и македонцев прихотью основателя социалистической Югославии Иосифа Броз Тито. Они не понимали, что коммунистический лидер просто реагировал на национальное движение во время Второй Мировой войны и пытался создать модель сосуществования народов собственной страны.

И это действительно сродни тому, как Ленин реагировал на национальное движение в Российской империи и тоже пытался создать декорацию сосуществования. Но Путин, как когда-то Милошевич, считает Ленина человеком, который "придумал" Украину, а не ответил на вызовы украинского национального движения.

Результаты такого отношения очевидны. Сербы провели этническую чистку на тех территориях, где им это удалось и близки к окончательному отделению от Боснии. Хорваты согласились с идентичностью боснийцев просто потому, что не имели другого выхода и поняли, что враг моего врага — мой друг, это похоже на то, как с украинской идентичностью стали считаться поляки. Запад так и не понял истинные причины войны в Югославии и в Дейтоне создал совершенно нежизнеспособную государственную модель сосуществования народов, один из которых не признает право на существование другого.

И сегодня ни одно из предложений урегулирования войны в Украине не учитывает тот факт, что главная цель этой войны — ликвидация украинской идентичности, а не какие-то территории или даже государственность. Просто государственность нужно ликвидировать как гарантию того, что в ней не будет идентичности, а территории оккупировать для зачистки от идентичности. Но это – последствия, а не причина.

И до того момента, пока россияне не признают, что украинцы являются другим народом с собственным цивилизационным достоянием, условий прекращения российско-украинской войны не возникнет, даже если пройдут долгие десятилетия конфронтации и ненависти.

Источник: пост Портникова в Facebook