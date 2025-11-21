Прощение для России, деньги для США и почти ничего для Украины. Что получат участники "мирных соглашений" - Роман Шрайк
Блогер и бизнесмен пояснил все плюсы и минусы плана
Итого:
▪️Россия
Получает: Легализацию захваченного, неоккупированную часть Донбасса, снятие санкций, амнистию за военные преступления, возвращение в мировую экономику. А также "устранение первопричин конфликта": запрет на расширение НАТО, борьба с "нацизмом в Украине" и т.д.
Теряет: 1/3 замороженных активов (100 млрд баксов).
▪️Украина
Получает: То, что и так имела, плюс неясные гарантии безопасности, 200 млрд на восстановление (это мало), оккупированные части Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей.
Теряет: Остаток Донбасса, возможность вступления в НАТО, а также веру в справедливость.
▪️Европа
Получает: Ничего.
Теряет: 100 млрд на восстановление Украины.
▪️США
Получают: Кучу бабла на всем, что шевелится.
Теряют: Остатки авторитета
