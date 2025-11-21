Блогер и бизнесмен пояснил все плюсы и минусы плана

Итого:

▪️Россия

Получает: Легализацию захваченного, неоккупированную часть Донбасса, снятие санкций, амнистию за военные преступления, возвращение в мировую экономику. А также "устранение первопричин конфликта": запрет на расширение НАТО, борьба с "нацизмом в Украине" и т.д.

Теряет: 1/3 замороженных активов (100 млрд баксов).

▪️Украина

Получает: То, что и так имела, плюс неясные гарантии безопасности, 200 млрд на восстановление (это мало), оккупированные части Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Теряет: Остаток Донбасса, возможность вступления в НАТО, а также веру в справедливость.

▪️Европа

Получает: Ничего.

Теряет: 100 млрд на восстановление Украины.

▪️США

Получают: Кучу бабла на всем, что шевелится.

Теряют: Остатки авторитета

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.