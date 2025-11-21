Прощення для Росії, гроші для США та майже нічого для України. Що отримають учасники "мирних угод" - Роман Шрайк
Блогер і бізнесмен пояснив усі плюси та мінуси плану
Отже:
▪️Росія
Отримує: легалізацію захопленого, неокуповану частину Донбасу, зняття санкцій, амністію за воєнні злочини, повернення у світову економіку. А також "усунення першопричин конфлікту": заборона розширення НАТО, боротьба з "нацизмом в Україні" тощо.
Втрачає: 1/3 заморожених активів (100 млрд доларів).
▪️Україна
Те, що й так мала, плюс неясні гарантії безпеки, 200 млрд на відновлення (це мало), окуповані частини Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.
Втрачає: Залишок Донбасу, можливість вступу до НАТО, а також віру у справедливість.
▪️Європа
Отримує: Нічого.
Втрачає: 100 млрд на відновлення України.
▪️США
Купу бабла на всьому, що ворушиться.
Втрачають: Залишки авторитету.
Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.