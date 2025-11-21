Блогер і бізнесмен пояснив усі плюси та мінуси плану

Отже:

▪️Росія

Отримує: легалізацію захопленого, неокуповану частину Донбасу, зняття санкцій, амністію за воєнні злочини, повернення у світову економіку. А також "усунення першопричин конфлікту": заборона розширення НАТО, боротьба з "нацизмом в Україні" тощо.

Втрачає: 1/3 заморожених активів (100 млрд доларів).

▪️Україна

Те, що й так мала, плюс неясні гарантії безпеки, 200 млрд на відновлення (це мало), окуповані частини Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Втрачає: Залишок Донбасу, можливість вступу до НАТО, а також віру у справедливість.

▪️Європа

Отримує: Нічого.

Втрачає: 100 млрд на відновлення України.

▪️США

Купу бабла на всьому, що ворушиться.

Втрачають: Залишки авторитету.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.