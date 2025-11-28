Действительно ли "мирный план Трампа" писался в России? Экс-министр объяснил тонкости

Некоторые пункты в документ точно внесли Штаты

Хотя "мирный план" США в его первой редакции содержал много российских пожеланий, среди его 28 пунктов были и те, что внесла в документ американская сторона. На самом деле, США хорошо понимает украинские реалии.

Что нужно знать:

Самые неприемлемые для Украины пункты мирного плана США внесла туда Россия

Однако Вашингтон добавил в документ и свои предложения

Появление именно такого плана не связано с тем, что в Америке якобы не понимают позицию Украины

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий и председатель Государственного агентства по восстановлению Донбасса Вадим Черныш: Россия не стремится к капитуляции Украины, конечная цель другая — участник переговоров в Минске

По его мнению, США хорошо ориентируются в украинских реалиях. Однако сначала, считает экс-министр, переговоры велись именно с россиянами. Именно этим можно объяснить наличие в документе неточно переведенных на английский пунктов, которые сначала были написаны на русском языке.

Хотя не все пункты – российские. Там микс из американских наработок и российских пожеланий, на которые предварительно получили согласие Москвы. То есть логика была: "Так будет в плане, согласны?". Так и возник этот документ – как второй этап, где американцы включили российские "хотелки" и добавили собственные идеи, Вадим Черныш

По его словам, некоторые пункты из 28 — явно добавили Штаты. Однако несколько ключевых положений плана имеют российское происхождение.

К примеру, привлечение Всемирного банка – это точно не российская идея. Равно как и создание Совета мира во главе с Трампом. Некоторые пункты имеют явно американское происхождение. Однако те ключевые положения, которые справедливо возмутили украинское общество, – это российские наработки. Причем практически без изменений: как Россия предложила, так американцы и передали нам, – пояснил экс-министр

Как сообщал "Телеграф", Андрей Ермак назвал пункт мирного плана, с которым президент Владимир Зеленский его точно не подпишет. Глава ОП указал на самый спорный момент документа.