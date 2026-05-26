Вы точно это не проверяете: как в магазине распознать свежую спаржу за 5 секунд

Эта ошибка испортит вам ужин

Многие покупатели выбирают спаржу, ориентируясь исключительно на цену или внешний вид, не подозревая, что один неверный выбор может испортить все блюдо. На самом деле есть несколько простых признаков, которые сразу показывают, свежий ли овощ или уже перезрелый и жесткий.

В киевском супермаркете журналистка "Киев 24" обратила внимание на спаржу по выгодной цене, однако часть пучков выглядела вялой и пересушенной. Она отметила, что такой овощ уже теряет свежесть и после приготовления будет жестким и волокнистым.

Как правильно выбрать спаржу в магазине

Самой ценной частью спаржи является ее верхушка – плотный "колосок". Именно он должен быть закрытым, упругим и без признаков подсыхания. Если верхушка начинает раскрываться, желтеть или рассыпаться, это свидетельствует о перезрелости овоща.

Также важно обращать внимание на стебель. Свежая спаржа должна быть жесткой и упругой. При сгибании она должна легко ломаться или издавать характерный хруст. Если же стебель слишком мягкий, гнется без сопротивления или, наоборот, уже пересох — такой продукт лучше не покупать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на спаржу снизились на 130 гривен в "Сильпо". Ее можно вкусно приготовить.