Это не для того, чтобы вас обмануть: почему чеки в "АТБ" печатают мелким шрифтом

Сеть планирует переходить на электронный вариант

Многие покупатели обращали внимание, что чеки в магазинах "АТБ" печатаются очень мелким шрифтом. Поэтому часть информации бывает сложно прочитать, особенно людям с плохим зрением.

Как рассказали представители сети, меньший шрифт начали использовать еще в начале полномасштабной войны. Главной причиной стала необходимость экономить кассовую ленту. В сложный период компания пыталась снизить затраты и обеспечить стабильную работу магазинов, поэтому формат печати чеков изменили.

В то же время в "АТБ" уже думают о постепенном отказе от бумажных чеков. В будущем компания намерена перейти на электронный формат. Это позволит покупателям получать чеки в цифровом виде, а также поможет сократить расход бумаги и улучшить обслуживание.

В "АТБ" рассказали, какие товары чаще всего пытаются вынести без оплаты

В сети супермаркетов "АТБ" также назвали товары, которые покупатели чаще всего пытаются украсть из магазинов. Как оказалось, среди самых популярных позиций совсем не алкоголь или дорогостоящие продукты.

По словам работников сети, чаще всего с полок исчезают сливочное масло, шоколадные сырки и небольшие упаковки корма для домашних животных. Особенно часто пытаются вынести именно мелкие товары, которые легко спрятать или незаметно пронести мимо кассы.

Также в список входят продукты и мелочи, размещенные в кассе магазинов. Речь идет о товарах, которые покупатели видят непосредственно перед оплатой – именно они чаще всего становятся объектом мелкого воровства.

