География сыграла с ней злую шутку. Почему Россия зациклена на одной идее

Стержнем России стало отсутствие гражданских прав и свобод

Во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов в СССР открывали огромное количество архивов и россияне были впереди в т.н. "архивной революции". Однако в демократической России не произошло переосмысления истории, не был осужден коммунизм, сталинские репрессии и т.д.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал украинский историк, педагог и блогер Виталий Дрибница. Он объяснил, что в Украине этот процесс запустился довольно быстро.

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— Мы стали печатать труды запрещенных, забытых историков — того же Грушевского. А в России они вернулись в архивы и увидели свое прошлое, а их прошлое — это становление авторитарного общества с XIII века, может быть и раньше, — говорит историк.

По его словам, это была вращающаяся вокруг одного стержня страна: сильная власть государства, отсутствие гражданских прав и свобод.

— В отличие от украинских земель, где одно время было и магдебургское право, и право шляхты на собственные суды, и выборность короля в Речи Посполитой и казацкая революция времен Богдана Хмельницкого и после него, — объясняет блоггер.

Московское княжество со времен Ивана I Даниловича Калиты имело определенную специфику: постоянное расширение территории через агрессию.

— Так формировалось российское правительство. Сыграла злую шутку и география России. Им было куда постоянно расширяться. Так оно сложилось. И после каждого социального потрясения – Первая мировая война, Вторая – они постоянно крутятся вокруг одной идеи и не могут вырваться за ее пределы, – говорит Виталий Мелочь.

Говоря о возможности переосмысления русскими истории, он вспомнил опыт гитлеровской Германии, проигравшей Вторую мировую войну.

— Немцев носом стали тыкать в те преступления, которые совершала нацистская Германия: Холокост, концлагеря и так далее. Это была верно направленная государственная политика. Поэтому немцы сейчас не такие, как в 1930-х годах. …Исходя из этого, надо, чтобы Россия проиграла. Тогда, может быть, она переосмыслит свои преступления, прошлое.

А в условиях, когда им есть куда расширяться, я не вижу предпосылок, что они будут что-либо переосмысливать. Какой смысл? Они полагают, что побеждают, у них все хорошо, "СВО" идет по плану. Что тут переосмысливать? Они "победили", дошли до Берлина в 1945-м, и сейчас дойдут до Берлина. Нечего переосмысливать. Парадигма не меняется — вперед на Берлин, — подытожил блогер.

Напомним, ранее он дал определение "русского мира", где все круто замешано на религии и идеологии.