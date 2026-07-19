Военнослужащая заявила, что современная война кардинально изменила роль пехоты, а ключевой силой на фронте стали операторы БПЛА

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Я поддерживаю Хмару в должности министра обороны. Считаю, что это отличный выбор. Почему? Ответ не короткий, но поверьте достойный внимания, потому что войну лозунгами и митингами не выиграют.

Начну с того, что попрошу читателей представить пехоту. Нет, не так, вы ошибаетесь. Это не бородач с автоматом и лопатой.

Пехота это дронари ВСУ.

Я не о будущем, я о настоящем. Скажу вам, нет сейчас никаких задач пехоты, не выполняемых БПЛА. И это не модные спецподразделения, а дронари пехотных батальонов обычных бригад.

Это традиционная в нашем понимании пехота уже не способна выполнить обычные военные задачи, потому что не дают вражеские дроны.

А БПЛА в своем развитии так далеко пошли вперед, что могут производить всю пехотную работу. Они останавливают вражескую пехоту, атакуют врага, ищут врага, минируют, штурмуют, уничтожают укрытие, выковывают врага из укрытий, останавливают вражескую логистику и наконец: удерживают полосу. При насыщенности разведки, ударников, перехватчиков каждое движение врага – немедленное возмездие.

Зачем нам тогда другая пехота – старого образца?

Необходимо для защиты дронаров и их обслуживания. А не наоборот, как сейчас.

А как же, спросите вы, нам занимать освободившиеся территории, как фиксировать наше продвижение без пехоты, как занимать балки, лесополосы, деревни, городки? А как известно: "наша земля там, где стоит пехота"?

Стоп, это капкан.

Забыли.

Достаточно насыщенно и стабильно контролировать территорию с неба и ударно работать по большей и большей глубине.

Заходить на землю нужно только, когда враг отброшен дальше, контролируются логистические маршруты и освобожденные деревни или городки выгодно расположены и имеют объекты — укрепление для позиций БПЛА.

ЭСПешки на нуле это не о контроле территории, это о разбазаривании и так небольших ресурсов украинской армии. Их, конечно, сразу не отменишь. Но эту технологию нужно сворачивать.

Например, представим, что на какой-то полосе БПЛА полностью выбили врага на передней линии и туда в уничтоженное нами укрытие, где камня на камне не осталось, мы заводим нашу пехоту. Это влечет за собой, что все ресурсы бригады начинают работать на выживаемость этих СП, вместо того, чтобы снова делать акцент на БПЛА и брать более глубокую зону в системную тотальную разработку. А враг восстанавливает силы, скапливается, и наш успех оборачивается неудачей. Потому ставка на пехоту, это зло.

Поэтому эту технологию нужно сворачивать.

Конечно, невозможно сразу перечеркнуть пехоту старого образца. Тем более описанная выше модель контроля территории дронами не работает без насыщенности неба дронами.

Но нужно немедленно взять курс в нужную сторону. Хуже всего, что мы тянем и то и другое: модель армии, опирающаяся на пехоту старого образца и новую, для которой пехота — дронари. Надо наконец-то определиться и переходить на последнее у нас нет ресурсов, как в решки тянуть и старое и новое.

Что касается небольших ресурсов, не подумайте, что я говорю о технике. Не в дронах наши проблемы. Мы можем производить куда больше – самых простых моделей – как раз для летающей пехоты. А что касается финансирования? Знаете 15 млн выплат по гибели пехотинца – это годовое обеспечение дронами трех моих расчетов мавика со сбросами, которые в этом году намолотили немало вражеской пехоты.

А теперь я вам скажу, какая самая большая проблема, чтобы эта модель заработала. Это насыщение фронта СПЕЦИАЛИСТАМИ. Не только пилотами. Но и другими специалистами-НРК, саперного дела, РЭБа и т.д.

Министр Федоров для меня перестал существовать, как профессионал своего дела, когда в своей реформе контрактной службы, которая является основой строительства армии, он сделал все наоборот — сделал ставку на пехоту старого образца.

Распиарена реформа контрактной службы, которая ПРИНЯТА!!!! (все он успел) это по сути антиреформа.

Ведь в ней мотивируются исключительно пехотинцы-новобранцы. Прошу обратить внимание что согласно "реформе" Федорова самые большие боевые 300 тысяч будут получать пехотинцы в том числе только пришедшие из "учебки", а у пилотов, даже тех, кто работает несколько лет которые "белке в глаз" ничего не меняется -100 тысяч.

Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что никто во всей армии не подписал "боевой контракт Федорова". Следовательно, его реформу не поддержал никто из пилотов, ныне авангард армии. И это полное фиаско важнейшей сегодня реформы и министра, как такового.

Кстати, правильное решение относительно контрактов лежит на поверхности, и оно очень нужно, ведь разворачивает армейскую машину нужным курсом. Так что "ПРАВЛЮ" "контракты" Федорова.

Пехотный контракт оставляем коротким – 10 месяцев. "Боевые" в нем для настоящих бойцов -170, как и сейчас, для свежемобилизованных существенно меньше 100 тысяч. Все большие штурмовые выплаты вплоть до 450 в месяц справедливо сохранить. Хочешь поскорее отдать свой долг защитнику твой выбор — пехотный контракт.

Риск больше? Но он накладывается на меньший отрезок времени, чем боевой контракт.

(Хотя по риску вопрос спорный, ведь гражданские даже не представляют сколько погибает тех же пилотов, но это хорошо, что в обществе работа пилота представляется более безопасной, это будет первая мотивация подписывать самый нужный в армии "боевой контракт").

Вторая мотивация "боевого контракта" – боевые выплаты. В боевом контракте они должны быть выше, чем в пехотном, например 150 тысяч. Зато этот контракт долог: для новичков 3 года, для действительных –2 года.

Далее пехотный контракт могут подписать все, кто угодно. А боевой лишь доказавшие свою профпригодность уже работают на актуальном для армии оружии или технике, или технологии или новенькие, которые докажут свою профпригодность экзаменом после учебы, или "старики", которые хотят переквалифицироваться из пехоты и тоже пройдут обучение и экзамен. Если экзамен минус – все автоматически попадают на короткий пехотный контракт.

Это будет мотивировать гражданских, учиться раньше времени, например летать на ФПО на обычном компьютере, чтобы в случае бусификации не загреметь на такой страшный для общества пехотный контракт.

Вот такие поправки к реформе Федорова (они без изменения денежной нагрузки на бюджет) уже начали двигать армию нужным курсом в армию специалистов. Мне действительно дико, что Федоров это не сделал. А зацементировал нынешнюю систему в которой все возмущены "Скелей". Но никто почему-то не понимает, что армейская система самоорганизуется в Скалу, если не ценятся специалисты.

Делать что-нибудь сложное, а воевать это очень сложно, за счет низкоквалифицированной рабочей силы невозможно без насилия. Так что нам нужна профессиональность армии и для достоинства в армии.

А теперь мы пришли к вопросу эсбеушника Хмары на министра МО. Я с ним не знакома, но это он с Малюком организовывал все эти невероятные спецоперации. Дело не в них, а в том в какой системе они делались. В военно-боевой деятельности СБУ ставка всегда была на профессионализм. Я всегда завидовала тому, как все разумно там организовано. Я часто была рядом с "альфовцами" на фронте, мы работали вместе. И я опять же завидовала тому, как организована их работа, и что они постоянно самосовершенствуются. Конечно, я бы очень хотела, чтобы этот опыт профессиональной системы был интегрирован в армию.

Потому как я могу не надеяться на кандидатуру Хмары? Есть большая надежда на него. Мне не нужен хороший парень во главе МО. Мне нужен руководитель, который наконец-то знает, что такое война, фронт и ценит профессионализм военного и только тогда он может делать эффективные реформы.