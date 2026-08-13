Пенсионеры продали дом и живут в автокемпере: как выглядит их жилье на 7 кв.м (видео)

На пенсии решили изменить жизнь на 180 градусов

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После десятилетий работы европейские супруги Фернандо и Ана решили полностью изменить свою жизнь. Они продали жилье, отказались от привычного быта и поселились в автокемпере длиной в семь метров.

Более подробно о том, как сейчас выглядит их быт, рассказал аргентинский портал TN.

Дом на колесах

Вместо дома – семь квадратных метров

После выхода на пенсию пара решила, что больше не хочет быть привязана к одному месту. Они продали дом и уже более трех лет живут в собственном автокемпере, который назвали "Ла Вака".

Их дому на колесах – Fiat Ducato Maxi — уже 27 лет. Когда Фернандо приобрел автомобиль, его пробег составлял около 84 тысяч километров, а теперь – более 127 тысяч. Несмотря на возраст машины, супруги довольны своим выбором.

Ана уверяет, что автомобиль хорошо ухожен, а особенно им нравится деревянная мебель внутри. Фернандо также считает старую модель прочнее многих современных автокемперов.

Путешествия вместо привычного быта

Сейчас пара путешествует по Испании. Летом часто выбирают горы, небольшие населенные пункты и живописные маршруты.

Есть у такого образа жизни и финансовое преимущество. После продажи жилья у супругов исчезла часть постоянных расходов, в том числе платежи за содержание дома, гараж и некоторые налоги. Раньше уже в середине месяца денег было мало, а теперь в конце месяца у них часто что-то остается.

Внутри уютно

Не все так просто

Несмотря на преимущества, жизнь на колесах нельзя назвать полностью беззаботной. Автокемпер нуждается в топливе, ремонте и регулярном техническом обслуживании, а небольшое пространство заставляет тщательно подходить к вещам, которые супруги берут с собой.

Однажды им пришлось потратить около пяти месяцев на ремонт протечки в автомобиле. На работы они израсходовали 1631 евро, причем значительную часть ремонта выполняли самостоятельно.

Супруги довольны своей жизнью

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", украинская семья приобрела дом с бассейном в Португалии и вскрыла подводные камни (видео).