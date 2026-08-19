Укр

Федоров vs Хмара: в чем ключевое отличие нового министра обороны

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ради кресла министра Хмара уволился с военной службы Новость обновлена 19 августа 2026, 13:53
Ради кресла министра Хмара уволился с военной службы. Фото facebook.com/zelenskyy.official/

Новый глава оборонного ведомства хочет сохранить костяк команды Федорова

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Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Это назначение стало уникальным — так как МО возглавит человек, имеющий боевой опыт. Кандидатуру Хмары поддержали 312 народных депутатов, он принял присягу.

Результаты голосования за кандидатуру Хмары на должность министра обороны
Результаты голосования за кандидатуру Хмары на должность министра обороны
Какие политсилы поддержали Хмару
Какие политсилы поддержали Хмару

В ходе речи, которую Хмара произнес в Раде перед голосованием, он назвал три ключевых, равноценных по значению приоритетов. Это:

  • Фронт и усиление армии
  • Люди
  • Развитие оборонной промышленности

По его словам, план мобилизации должен зависеть от плана и видения войны. Его уже прорабатывают с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и Генштабом.

"Мобилизация — по ней должно быть принято комплексное решение. Первая важная составляющая — это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условиям прохождения службы и ведению боевых действий", — сказал новый министр.

"Телеграф" рассказывает, что известно о назначении нового главы Минобороны. Как известно, согласно действующему законодательству Украины, министром обороны может быть только гражданское лицо, военнослужащий не имеет права занимать этот пост.

В то же время Евгений Хмара, исполнявший обязанности главы МО с 16 июля (после отставки правительства и в частности Михаила Федорова), был генерал-майором и военнослужащим СБУ. Однако Хмара согласился покинуть военную службу, и на голосование в Верховной Раде по своему назначению министром обороны пришел уже как гражданское лицо.

Евгений Хмара
Евгений Хмара. Фото: СБУ

Однако с потерей военного статуса он не потерял свой боевой опыт. Управлять Минобороны будет человек, прошедший реальные бои, освобождавший остров Змеиный и возглавлявший Центр специальных операций "Альфа".

Также назначение Хмары главой Минобороны имеет еще одну важную особенность. Оно произошло на фоне протестов – украинцы в разных городах уже месяц выходят на митинги с требованием вернуть на должность главы МО Михаила Федорова.

Какие планы у Евгения Хмары

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что Хмара — боевой офицер, неоднократно рисковавший жизнью ради Украины. Он хорошо зарекомендовал себя на военной службе и исполняя обязанности министра обороны.

"Евгений Хмара очертил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение положительных наработок и людей, хорошо зарекомендовавших себя в Министерстве обороны", — отметил Арахамия.

Как пишет "РБК-Украина" Хмара хочет сохранить костяк команды Минобороны. На встрече с депутатами "Слуги народа" он заявил, что хочет оставить ключевых людей, в том числе Алексея Выскуба и Мстислава Баника, отвечающих за реформу оборонных закупок.

Среди приоритетов нового министра – дальнобойные удары по России. По поводу реформы ТЦК Хмара подчеркнул, что находится "на одной странице" с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. Также обсудили повышение зарплат военным.

Имели ли прошлые министры обороны боевой опыт

Закон о том, что главой МО может быть только гражданский человек, действует с 2018 года. С момента нападения России на Украину в 2014 году до момента принятия закона ни один из министров обороны Украины не имел личного реального боевого опыта. Все они были кадровыми военными или силовиками с советским и украинским послужным списком, но с карьерами в штабной, командно-административной, пограничной или правоохранительной сферах.

В частности, и.о министра обороны (март 2014 года) Игорь Тенюх — адмирал ВМС Украины. Карьеру строил на флоте, командовал эскадрой и ВМС Украины. Реального участия в боевых действиях не принимал.

Михаил Коваль (и.о., март — июль 2014) — генерал-полковник, выходец из ВДВ и Пограничных войск. Командовал танковой дивизией, работал в руководстве Госпогранслужбы. В марте 2014 года в Крыму он был на короткое время захвачен российскими военными, но боевого опыта не имел.

Михаил Коваль
Михаил Коваль, 2014 год. Фото: lb.ua

Валерий Гелетей (июль — октябрь 2014) — генерал-полковник Управления государственной охраны (УГО). Карьеру делал в МВД и органах госохраны (обеспечение безопасности первых лиц). Назначение получил без опыта управления военными операциями.

Степан Полторак (октябрь 2014 – август 2019) – генерал армии, бывший командующий Внутренними войсками и Нацгвардией Украины. Хотя под его командованием весной 2014 года подразделения НГУ участвовали в первых боях на Донбассе (включая увольнение Харьковской ОГА и бои за Славянск), сам Полторак прямого участия в боях не принимал.

Степан Полторак
Степан Полторак, 2019 год. Фото: armyinform.com

Кроме того, после принятия закона о гражданском главе МО, Полторак, по его просьбе, был уволен с военной службы, чтобы он мог продолжать исполнять обязанности министра обороны.

Что известно о новом главе Минобороны Евгении Хмаре

Известно, что с 2011 года Хмара проходила службу в Центре специальных операций "А" СБУ. Однако информации о его биографии до начала службы в СБУ практически нет.

После начала полномасштабного вторжения Хмара участвовал в боевых действиях. В частности, он причастен к освобождению Киевской области, выполнял задачи в Донецкой области, а также руководил спецоперацией по освобождению острова Змеиный.

В апреле 2023 года Хмара была назначена начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ, а после реорганизации структуры в 2025 году он возглавил обновленный Центр специальных операций "А", более известный как "Альфа". С 5 января 2026 года он исполнял обязанности главы СБУ после увольнения Василия Малюка.

Евгений Хмара в 2023 году стал бригадным генералом, а уже через год получил звание генерал-майора. Награжден орденами Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и отличием Президента "Крест боевых заслуг".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Михаил Федоров в своем обращении к украинцам в день, когда Зеленский подал кандидатуру Облака в ВР. Экс-министр сделал ряд громких заявлений.

Теги:
#Министр #Назначение #Евгений Хмара #Міноборони України