Федоров vs Хмара: в чем ключевое отличие нового министра обороны

Новый глава оборонного ведомства хочет сохранить костяк команды Федорова

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Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Это назначение стало уникальным — так как МО возглавит человек, имеющий боевой опыт. Кандидатуру Хмары поддержали 312 народных депутатов, он принял присягу.

Результаты голосования за кандидатуру Хмары на должность министра обороны

Какие политсилы поддержали Хмару

В ходе речи, которую Хмара произнес в Раде перед голосованием, он назвал три ключевых, равноценных по значению приоритетов. Это:

Фронт и усиление армии

Люди

Развитие оборонной промышленности

По его словам, план мобилизации должен зависеть от плана и видения войны. Его уже прорабатывают с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и Генштабом.

"Мобилизация — по ней должно быть принято комплексное решение. Первая важная составляющая — это ситуация в армии, достойное отношение к воинам, условиям прохождения службы и ведению боевых действий", — сказал новый министр.

"Телеграф" рассказывает, что известно о назначении нового главы Минобороны. Как известно, согласно действующему законодательству Украины, министром обороны может быть только гражданское лицо, военнослужащий не имеет права занимать этот пост.

В то же время Евгений Хмара, исполнявший обязанности главы МО с 16 июля (после отставки правительства и в частности Михаила Федорова), был генерал-майором и военнослужащим СБУ. Однако Хмара согласился покинуть военную службу, и на голосование в Верховной Раде по своему назначению министром обороны пришел уже как гражданское лицо.

Евгений Хмара. Фото: СБУ

Однако с потерей военного статуса он не потерял свой боевой опыт. Управлять Минобороны будет человек, прошедший реальные бои, освобождавший остров Змеиный и возглавлявший Центр специальных операций "Альфа".

Также назначение Хмары главой Минобороны имеет еще одну важную особенность. Оно произошло на фоне протестов – украинцы в разных городах уже месяц выходят на митинги с требованием вернуть на должность главы МО Михаила Федорова.

Какие планы у Евгения Хмары

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал, что Хмара — боевой офицер, неоднократно рисковавший жизнью ради Украины. Он хорошо зарекомендовал себя на военной службе и исполняя обязанности министра обороны.

"Евгений Хмара очертил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение положительных наработок и людей, хорошо зарекомендовавших себя в Министерстве обороны", — отметил Арахамия.

Как пишет "РБК-Украина" Хмара хочет сохранить костяк команды Минобороны. На встрече с депутатами "Слуги народа" он заявил, что хочет оставить ключевых людей, в том числе Алексея Выскуба и Мстислава Баника, отвечающих за реформу оборонных закупок.

Среди приоритетов нового министра – дальнобойные удары по России. По поводу реформы ТЦК Хмара подчеркнул, что находится "на одной странице" с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым. Также обсудили повышение зарплат военным.

Имели ли прошлые министры обороны боевой опыт

Закон о том, что главой МО может быть только гражданский человек, действует с 2018 года. С момента нападения России на Украину в 2014 году до момента принятия закона ни один из министров обороны Украины не имел личного реального боевого опыта. Все они были кадровыми военными или силовиками с советским и украинским послужным списком, но с карьерами в штабной, командно-административной, пограничной или правоохранительной сферах.

В частности, и.о министра обороны (март 2014 года) Игорь Тенюх — адмирал ВМС Украины. Карьеру строил на флоте, командовал эскадрой и ВМС Украины. Реального участия в боевых действиях не принимал.

Михаил Коваль (и.о., март — июль 2014) — генерал-полковник, выходец из ВДВ и Пограничных войск. Командовал танковой дивизией, работал в руководстве Госпогранслужбы. В марте 2014 года в Крыму он был на короткое время захвачен российскими военными, но боевого опыта не имел.

Михаил Коваль, 2014 год. Фото: lb.ua

Валерий Гелетей (июль — октябрь 2014) — генерал-полковник Управления государственной охраны (УГО). Карьеру делал в МВД и органах госохраны (обеспечение безопасности первых лиц). Назначение получил без опыта управления военными операциями.

Степан Полторак (октябрь 2014 – август 2019) – генерал армии, бывший командующий Внутренними войсками и Нацгвардией Украины. Хотя под его командованием весной 2014 года подразделения НГУ участвовали в первых боях на Донбассе (включая увольнение Харьковской ОГА и бои за Славянск), сам Полторак прямого участия в боях не принимал.

Степан Полторак, 2019 год. Фото: armyinform.com

Кроме того, после принятия закона о гражданском главе МО, Полторак, по его просьбе, был уволен с военной службы, чтобы он мог продолжать исполнять обязанности министра обороны.

Что известно о новом главе Минобороны Евгении Хмаре

Известно, что с 2011 года Хмара проходила службу в Центре специальных операций "А" СБУ. Однако информации о его биографии до начала службы в СБУ практически нет.

После начала полномасштабного вторжения Хмара участвовал в боевых действиях. В частности, он причастен к освобождению Киевской области, выполнял задачи в Донецкой области, а также руководил спецоперацией по освобождению острова Змеиный.

В апреле 2023 года Хмара была назначена начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ, а после реорганизации структуры в 2025 году он возглавил обновленный Центр специальных операций "А", более известный как "Альфа". С 5 января 2026 года он исполнял обязанности главы СБУ после увольнения Василия Малюка.

Евгений Хмара в 2023 году стал бригадным генералом, а уже через год получил звание генерал-майора. Награжден орденами Богдана Хмельницкого трех степеней, орденом "За мужество" ІІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и отличием Президента "Крест боевых заслуг".

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