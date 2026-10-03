Этот "кирпич" может удешевить интерьер: какой популярный материал больше не в моде

Хотели эффект лофта, а получили "ремонт из прошлого"

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Еще недавно декоративный кирпич на стене считался простым способом придать интерьеру характер. Но сегодня некоторые варианты такой отделки могут, наоборот, удешевлять пространство – особенно если речь идет о панели с имитацией кирпичной кладки.

"Телеграф" расскажет, почему фальшивый кирпич не всегда удачный выбор и чем его можно заменить.

Издалека – кирпич, вблизи – панель

Наиболее узнаваемый вариант — панель, на которой уже есть "готовая" кирпичная стена. Не нужно укладывать отдельные элементы, выравнивать швы или ждать завершения сложных работ.

С монтажом все просто. А вот с внешним видом часто возникает проблема.

На большой площади повторяется один и тот же рисунок. Одинаковые кирпичи стоят в одинаковом порядке, потертости выглядят слишком аккуратно.

В настоящей кирпичной кладке каждый элемент немного отличается — по цвету, форме, рельефу. Именно эти природные неровности и делают стену живой, тогда как одинаковый рисунок быстро выдает декоративную имитацию.

"Кирпичная" стена

Чем заменить

Если хочется сохранить в интерьере фактуру кирпича, есть несколько способов сделать это без дешевой имитации.

Тонкий облицовочный кирпич дает настоящий рельеф и выглядит как кладка, но не требует возведения полноценной кирпичной стены. Он хорошо подходит для небольшого акцентного участка.

Облицовочный кирпич

Для эффекта камня можно взять рельефный керамогранит. Он имеет разные оттенки, фактуры и форматы, поэтому его можно подобрать как для современного, так и для более классического интерьера.

Рельефный керамогранит

Если же кирпич или камень не принципиальны, стоит обратить внимание на фактурную штукатурку. Она создает объем за счет самой поверхности, а не пытается копировать другой материал.

Фактурная штукатурка

Еще один вариант – дерево или натуральный шпон. Они придают стене тепла и фактурности, но при этом не создают эффекта искусственной кладки.

Древесина

Вместо того чтобы превращать всю комнату в кирпичную коробку, достаточно одного небольшого участка. Например, так можно оформить стену за диваном, часть кухонного фартука, пространство вокруг камина или нишу.

Такой акцент не перегружает помещение и позволяет натуральной фактуре оставаться заметной.

Сегодня в отделке ценят не столько эффект "как настоящее", сколько сам материал. Поэтому кирпич, дерево или камень с природной фактурой часто выглядят значительно лучше, чем их декоративные копии.

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