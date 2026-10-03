Этот "кирпич" может удешевить интерьер: какой популярный материал больше не в моде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Хотели эффект лофта, а получили "ремонт из прошлого"
Еще недавно декоративный кирпич на стене считался простым способом придать интерьеру характер. Но сегодня некоторые варианты такой отделки могут, наоборот, удешевлять пространство – особенно если речь идет о панели с имитацией кирпичной кладки.
"Телеграф" расскажет, почему фальшивый кирпич не всегда удачный выбор и чем его можно заменить.
Издалека – кирпич, вблизи – панель
Наиболее узнаваемый вариант — панель, на которой уже есть "готовая" кирпичная стена. Не нужно укладывать отдельные элементы, выравнивать швы или ждать завершения сложных работ.
С монтажом все просто. А вот с внешним видом часто возникает проблема.
На большой площади повторяется один и тот же рисунок. Одинаковые кирпичи стоят в одинаковом порядке, потертости выглядят слишком аккуратно.
В настоящей кирпичной кладке каждый элемент немного отличается — по цвету, форме, рельефу. Именно эти природные неровности и делают стену живой, тогда как одинаковый рисунок быстро выдает декоративную имитацию.
Чем заменить
Если хочется сохранить в интерьере фактуру кирпича, есть несколько способов сделать это без дешевой имитации.
Тонкий облицовочный кирпич дает настоящий рельеф и выглядит как кладка, но не требует возведения полноценной кирпичной стены. Он хорошо подходит для небольшого акцентного участка.
Для эффекта камня можно взять рельефный керамогранит. Он имеет разные оттенки, фактуры и форматы, поэтому его можно подобрать как для современного, так и для более классического интерьера.
Если же кирпич или камень не принципиальны, стоит обратить внимание на фактурную штукатурку. Она создает объем за счет самой поверхности, а не пытается копировать другой материал.
Еще один вариант – дерево или натуральный шпон. Они придают стене тепла и фактурности, но при этом не создают эффекта искусственной кладки.
Вместо того чтобы превращать всю комнату в кирпичную коробку, достаточно одного небольшого участка. Например, так можно оформить стену за диваном, часть кухонного фартука, пространство вокруг камина или нишу.
Такой акцент не перегружает помещение и позволяет натуральной фактуре оставаться заметной.
Сегодня в отделке ценят не столько эффект "как настоящее", сколько сам материал. Поэтому кирпич, дерево или камень с природной фактурой часто выглядят значительно лучше, чем их декоративные копии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде вместо плитки новый пол, сочетающий стиль и комфорт.