Выпадет ли первый снег в октябре: что реально можно сказать по прогнозам

Синоптики сделали прогноз на экватор осени в Украине

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В первой половине октября погода порадует украинцев теплом. Постепенное понижение температуры начнется во второй декаде месяца с Черниговщины и Сумщины, после чего распространится по всей территории Украины.

Несмотря на возможные кратковременные ночные заморозки, появление первого снега маловероятно. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Синоптики отмечают, что погодные показатели в течение октября будут в пределах многолетней нормы. Средняя месячная температура воздуха по всей территории страны будет составлять от +6°С до +13°С, что является близкими к норме показателями. Только в Карпатах она будет ниже — местами термометры покажут 4 — 5°С тепла.

Ученые также объяснили, что в первой половине октября возможны ночные заморозки, но это обычное явление для наших широт. Переход средней суточной температуры воздуха в сторону понижения начнется во второй декаде месяца с Черниговщины и Сумщины. В третьей декаде октября эта тенденция будет распространяться по всей территории Украины, кроме южной части страны и Закарпатья. Там похолодание придет в первой декаде ноября.

Среднее месячное количество осадков составит 29 — 54 мм, в Карпатах и Крымских горах 64 — 84 мм, на Закарпатье 86 — 106 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм. Выпадение мокрого снега возможно, особенно в Карпатах и на севере страны, однако вероятность этого не слишком высокая.

Также синоптики не прогнозируют значительных дождей. Месячное количество осадков ожидается в пределах 31-77 мм, а в Карпатах (51-101 мм). Такие характеристики также находятся в пределах нормы.

Прогноз погоды на октябрь. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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