Полотенце на ручке духовки: почему эту привычку лучше немедленно изменить

Им следует выделить отдельное место

Многие люди оставляют кухонное полотенце на дверце духовки, считая это удобным. Однако такая привычка может быть опасна и антисанитарной.

Что может пойти не по плану и почему кухонные полотенца не стоит вешать на дверку духовки, пояснили в "okdiario".

Почему полотенце у духовки – это плохая идея

Во-первых, существует риск возгорания. Полотенца изготавливаются из хлопка, льна или синтетических материалов, которые могут легко вспыхнуть. Даже если духовка уже отключена, ее поверхность еще некоторое время остается горячей, что повышает риск пожара.

Во-вторых, это вредно с точки зрения чистоты. На ткани скапливаются жир, влага и остатки пищи, а тепло духовки создает благоприятные условия для развития бактерий. В результате полотенце может стать источником неприятного запаха и микробов.

Эксперты также отмечают, что кухонные полотенца в целом являются одними из самых загрязнённых предметов в доме. Исследования показывают, что на них часто обнаруживаются опасные бактерии, особенно если их редко стирать или использовать неправильно.

Кроме того, полотенце на духовке создает ощущение беспорядка на кухне. Эксперты советуют хранить его в специально отведенном месте и регулярно менять.

