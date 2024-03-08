Один тяжелее почти на 10 кг: Нганну и Джошуа прошли церемонию взвешивания (видео)

Пока оба боксера не владеют поясами

В Саудовской Аравии провели процедуру взвешивания боксеров накануне большого шоу, запланированного на 8 марта. В этот вечер в ринг выйдут бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

По данным портала Sky Sports, Нганну оказался значительно тяжелее своего следующего соперника. На весах он показал на 9 килограмм больше, чем Джошуа.

Перед очным противостоянием британец весит 114,5 килограмма, в то же время весы под Нганну показали результат в 123,6 килограмма.

По сравнению с прошлым боем, в котором Джошуа нокаутировал шведа Отто Валлина, он стал тяжелее на 600 грамм. В то же время Нганну по сравнению с боем против Тайсона Фьюри стал тяжелее на 200 грамм. В том противостоянии британец перевешивал камерунца на 3 килограмма.

Кроме того, на весы перед вечером боксе стали китаец Чжан Чжилей и Джозеф Паркер из Новой Зеландии. Первый показал вес 132,3 килограмма, второй — 112,3 килограмма.

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