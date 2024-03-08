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Один важчий майже на 10 кг: Нганну та Джошуа пройшли церемонію зважування (відео)

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Бій стане головною подією вечора Новина оновлена 08 березня 2024, 09:32
Бій стане головною подією вечора. Фото twitter.com/wbcmoro, twitter.com/MatchroomBoxing

Поки що обидва боксери не володіють поясами

У Саудівській Аравії провели процедуру зважування боксерів напередодні шоу, запланованого на 8 березня. Цього вечора в ринг вийдуть колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа та колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну.

За даними порталу Sky Sports, Нганну виявився значно важчим за свого наступного суперника. На вагах він показав на 9 кілограм більше, ніж Джошуа.

Перед очним протистоянням британець важить 114,5 кілограма, водночас ваги під Нганну показали результат 123,6 кілограма.

Порівняно з минулим боєм, у якому Джошуа нокаутував шведа Отто Валліна, він став важчим на 600 грамів. Водночас Нганну порівняно з боєм проти Тайсона Ф’юрі став важчим на 200 грамів. У тому протистоянні британець переважував камерунця на 3 кілограми.

Крім того, на ваги перед вечором боксу стали китаєць Чжан Чжилей та Джозеф Паркер із Нової Зеландії. Перший показав вагу 132,3 кілограма, другий — 112,3 кілограма.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого бачать переможцем бою букмекери. Також ми повідомляли, де дивитися бій Джошуа-Нганну в прямому ефірі Україні.

Теги:
#Бокс #Ентоні Джошуа #Френсіс Нган