Джошуа - Нганну: где и когда смотреть бой

Большой бой пройдет в Саудовской Аравии

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабное шоу бокса, главным событием которого станет супербой Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсис Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Джошуа — Нганну.

В прямом эфире в Украине шоу в Саудовской Аравии покажет медиа-сервис DAZN. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть вечер бокса в Эр-Рияде легально можно с помощью подписки на DAZN. Стоимость показа — 370 грн по месячной подписке на сервис. Начало шоу — в 19:00 по киевскому времени. Добавим, что главный поединок Джошу — Нганну ориентировочно начнется 9 марта в 00:30 по киевскому времени.

Промо видео боя Джошуа - Нганну

Джошуа является двукратным чемпионом мира в хевивейте, а его соперник — экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), бывший боец ММА, который лишь в прошлом году дебютировал в профи-боксе. Победитель поединка получит шанс сразиться за чемпионские титулы против победителя боя Усик — Фьюри.

Напомним, в своем последнем бою AJ эффектно разобрался c Отто Валлином. Франсис, в свою очередь, отправил в нокдаун самого "Цыганского короля", но по очкам уступил британцу.