Джошуа - Нганну: букмекеры пророчат нокаут

Специалисты сумели назвать однозначного фаворита

В пятницу, 8 марта, столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсис Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа — Нганну.

По мнению букмекеров, AJ является безоговорочным фаворитом поединка. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на победу британца с коэффициентом 1,28-1,34. В то же время успех камерунца менее вероятен — коэффициент 3,75-4,15. Добавим, что букмекеры предполагают, что самым вероятным исходом "дуэли" станет победа Джошуа нокаутом (коэффициент 1,61).

Промо видео боя Джошуа - Нганну

Прогноз букмекеров на бой Энтони Джошуа — Франсис Нанну:

Favbet: (победа Джошуа 1,34 — ничья 21,00 — победа Нганну 4,15)

William Hill: (1,28 — 19,00 — 3,75)

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Джошуа — Нганну в прямом эфире Украине. Напомним, победитель этого поединка получит шанс провести бой против победителя "дуэли" Александр Усик — Тайсон Фьюри. Главный бой года в супертяжелом весе должен состояться в мае 2024 года.