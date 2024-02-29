Стоит ли ожидать роста? Какими будут тарифы на коммуналку в марте

Подорожание может произойти через несколько месяцев

С 1 марта расходы на оплату коммунальных услуг для украинцев пока расти не будут. Однако повышение тарифов может произойти несколько позже.

"Телеграф" рассказывает, с какими изменениями украинцев встретит весна. Следует отметить, что после принятия в 2022 году моратория на рост тарифов на природный газ и отопление до конца войны и шесть месяцев после нее они меняться не будут. Таким образом, за газ "Нефтегаза" мы по-прежнему платим 7,96 грн за кубометр.

Кроме того, как минимум до 1 мая сохраняется нынешний тариф на электроэнергию в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Правда, не исключено, что уже в мае украинцы могут платить за свет в своих домах больше, но официальной информации на этот счет пока нет.

Также можно по-прежнему можно обращаться за назначением субсидии на оплату услуг ЖКХ. Также точно известно, что в 2024 году дважды подорожает вода – 1 апреля и 1 июня.

Детальнее о том, какими изменениями украинцев встретит весна, читайте в материале "Телеграфа": Пенсии, соцвыплаты, тарифы на услуги ЖКХ – что изменится в Украине с 1 марта.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на некоторые коммунальные услуги. В частности, ожидается подорожание отопления и горячей воды.