Варто очікувати зростання? Якими будуть тарифи на комуналку у березні

Подорожчання може статися через декілька місяців

З 1 березня витрати на оплату комунальних послуг для українців поки що не зростатимуть. Однак підвищення тарифів може статися дещо пізніше.

"Телеграф" розповідає, з якими змінами українців зустріне весна. Варто зазначити, що після прийняття у 2022 році мораторію на зростання тарифів на природний газ та опалення до кінця війни та шість місяців після неї вони змінюватися не будуть. Таким чином, за газ "Нафтогазу" ми, як і раніше, платимо 7,96 грн за кубометр.

Крім того, як мінімум до 1 травня зберігатиметься нинішній тариф на електроенергію у 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Щоправда, не виключено, що вже у травні українці можуть платити за світло у своїх будинках більше, але офіційної інформації щодо цього поки що немає.

Також можна, як і раніше, звертатися за призначенням субсидії на оплату послуг ЖКГ. Також точно відомо, що у 2024-му році двічі подорожчає вода – 1 квітня та 1 червня.

Детальніше про те, якими змінами українців зустріне весна, читайте у матеріалі "Телеграфа": Пенсії, соцвиплати, тарифи на послуги ЖКГ – що зміниться в Україні з 1 березня.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує зростання тарифів на деякі комунальні послуги. Зокрема, очікується подорожчання опалення та гарячої води.