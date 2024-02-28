Нулевой тариф. Долго ли можно будет бесплатно парковаться в Киеве и когда "отменят" эвакуацию авто

Киевские парковки вдруг стали бесплатными

Тарифы на парковку в Киеве отменил суд. Плату за парковку в столице отменяют уже не в первый раз. Но городские власти каждый раз их возобновляют. Не исключено, что так будет и в этот раз.

Но пока идут разборки, водители могут даже вернуть деньги за предыдущие парковки, — говорит адвокат, помощник депутата Киевсовета Дмитрий Калько.

Но тарифы только верхушка айсберга. На самом деле с парковкой в Киеве происходят странные вещи. Как и с эвакуацией авто. Как сообщил "Бизнес Телеграфу председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий, сейчас они занимаются еще и изучением тарифов на эвакуацию, и там уже есть "определенные наработки".

"Бизнес Телеграф" разбирался, что не столько с парковкой в Киеве.

Тарифы "припарковали"

22 февраля в приложении "Киев цифровой" появилось сообщение, что на площадках "Киевтранспарксервиса" временно платить за парковку не нужно "через судебный процесс по установлению тарифов на парковку". "Инспекторы не будут налагать штрафы за неуплату парковки. Если мошенники потребуют у вас оплату на муниципальных паркингах, вызывайте полицию", — призвали в "Киевтранспарксервисе".

Тарифы на парковку в столице до недавнего времени составляли 35 гривен для первой зоны (в основном центр на приближенные к нему районы), 25 гривен — для второй, 5 гривен — для третьей зоны. Учитывая, что в столице сейчас более 75 000 паркомест, общий счет уходит на миллионы гривен.

Как рассказал "Бизнес Телеграфу" Алексей Хмельницкий, еще в октябре прошлого года АМКУ обнаружил, что КП "Киевтранспарксервис" нарушило антиконкурентное законодательство и сформировало необоснованные тарифы на парковку. Тогда же на КП был наложен штраф в 6,6 млн. гривен. Есть вопросы и в Киевскую военную администрацию, которая эти тарифы утвердила. Эти дела пока находятся в судах первой инстанции.

А вот по самому распоряжению по тарифам судебное решение уже есть. Еще в августе прошлого года Киевский Окружной административный суд признал недействительным распоряжение Киевской городской военной администрации от 7 ноября 2022 об установлении тарифов на парковку. Но вступило в силу это решение только сейчас после того, как Апелляционный админсуд подтвердил незаконность решения Киевской городской военной администрации.

К парковочным тарифам возникло сразу несколько вопросов.

Во первых, их обоснованность. Как говорит Алексей Хмельницкий, "Киевтранспарксервис" включило в расценки за парковку сразу несколько составляющих, которые так и не смогли подтвердить калькуляцией. "Например, замену всех дорожных знаков и информационных табличек ежегодно, без учета их состояния (при этом на тот момент уже было установлено 200 знаков). Так же обустройство площадок системами видеонаблюдения. Калькуляции за этой составляющей тоже нет", — пояснил Хмельницкий.

Коммунальное предприятие включило в тарифы также благоустройство площадок, хотя, как обнаружил АМКУ, в 2022-2023 годах никто даже не заключал договора об уборке парковок.

Во-вторых, соблюдение законодательства о введении в действие решения Киевской военной администрации. Как выяснилось, оно так и не было зарегистрировано в Минюсте, то есть, значит, изначально недействительно.

С этой регистрацией на самом деле целая детективная история. "Понятно, что для того чтобы нормативный акт вступил в действие, его нужно зарегистрировать в Минюсте. И юристы Киевской городской администрации об этом просто не могли не знать", — говорит Калько.

По факту вопроса парковки занимается КГГА, и, согласно законодательным изменениям на время военного времени, утверждать их должна именно Киевская военная администрация.

Есть версия, что учитывая противостояние столичных и центральных властей, у столичной администрации изначально были опасения, что тарифное распоряжение "завернут", так сказать, по "политическим мотивам". Потому документ решили вообще не регистрировать, а просто начали им руководствоваться. И, как видим, это сработало, и водители больше года платили по "несуществующим" тарифам.

Но, по информации "Бизнес Телеграфа", в правительстве уже давно обратили внимание на столичные парковки. И дали команду тщательно их "исследовать". И, как результат, отмена в судебном порядке.

Тарифы на парковку в Киеве отменяют уже не в первый раз. " Уже были судебные решения в 2021 и 2023 году, "Киевтранспарксервис" пытался их опротестовать и проиграл и заплатил в общей сумме 5,5 млн штрафов. После чего рассчитал новые тарифы. Вырисовывается странная логика: устанавливают тарифы, проигрывают суды, платят штрафы и снова принимают расценки на парковку с нарушением законодательства", — говорит Хмельницкий.

"Бизнес Телеграф" обратился в пресс-службу КГГА и заместителя председателя по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Петра Оленича. После чего с редакцией связался Василий Вовк, представившийся в качестве члена медиакоманды "Киев Цифровой", и спросил, какие есть вопросы по парковке. После того, как "Бизнес Телеграф" попросил прокомментировать тему тарифов и что с ними будет дальше, Волк исчез. И никаких комментариев редакция так и не услышала. И опубликует их, как только получит.

Читайте также:

Новые тарифы и дело "водители против парковщиков"

Пока неясно, как долго киевские парковки будут бесплатными. В сообщении "Киев Цифрового" отмечается, что это "временно".

"Киевтранспарксервис" должен сделать новую калькуляцию тарифов, а затем подать новые расценки на утверждение городским властям", — говорит Хмельницкий. Как перечислят — вопрос открытый. "Чтобы не получилось так, что новые тарифы окажутся еще выше предыдущих", — опасается председатель адвокатского объединение "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

"На самом деле трудно сейчас гадать, какие тарифы на парковку в Киеве "правильные". Это может быть и 10 гривен и 50 гривен в час. Главное, чтобы они были экономически обоснованными и прозрачными", — добавил Алексей Хмельницкий.

Но уже сейчас водители, которые раньше платили за парковку, могут через суд требовать возврата денег, потому что, как оказывается, платили по незаконным расценкам", — отметил Калько.

С ним согласен и Хмельницкий. "Как решение о тарифах было недействительным, то и оплата за ним взималась незаконно", — говорит он.

Конечно, среднестатистический водитель, оплачивающий парковку при необходимости и далеко не каждый день, вряд ли пойдет в суд, потому что на самом деле вернуть можно не такую большую сумму. Но если вдруг найдется юрист-активист, дело "водители против парковщиков" может появиться.

Когда дойдет очередь до эвакуации

Но муниципальные парковки (для которых, собственно, и отменили тарифы) — только вершина столичного парковочного "айсберга".

"Большая палата Верховного Суда в свое время указывала как на не соответствующие Земельному кодексу договоры "Киевтранспарксервиса" по аренде столичной земли. Выделение земли под площадки происходит в обход аукционов. Особенно много вопросов по площадкам, предназначенным для посуточной парковки (обычно они расположены в спальных районах — "БТ").Например, на Драгоманова, 6 должна быть школа.Этот участок никто ни на какой аукцион, конечно, и выставлять не будет.Та школы нет, а есть парковочка. явилась и кто на ней зарабатывает — вопрос открытый. И таких локаций по Киеву немало", — говорит Калько.

По его словам, в столице годами действует схема, когда сначала определенной фирме "временно" выделяют участок под парковку. А дальше использование этого участка по основному назначению (скажем, под строительство) блокируют, и, как подозревают активисты, не просто так, а за "благодарность" от парковщиков. "Пока заносят в кабинеты, к тому времени и работают, а вдруг, могут поднять вопрос о целевом назначении земли или передать площадку другим арендаторам", — говорит Калько.

Еще более скандальная тема – эвакуация авто в Киеве. Эвакуировать неправильно припаркованные машины в столице в прошлом году получили право "Киевтранспарксервис", КП "Центр организации дорожного движения" (владелец обоих — Киевский городской совет), а также несколько частных контор. Там речь тоже о миллионах гривен.

Эксперты, с которыми пообщался "Бизнес Телеграф" намекают, что тему парковки и эвакуации в Киеве вроде бы заботится лично мэр Кличко.

А сейчас миллионный денежный поток хотят "прикрутить". Сначала — через тарифы на парковку, а потом дойдет очередь и до эвакуации. Хмельницкий говорит, что АМКУ сейчас изучает тарифы на эвакуацию в Киеве, и, по его словам, "уже есть определенные наработки". И подробностей пока не раскрывает.