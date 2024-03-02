Когда можно уйти на пенсию по возрасту: закон предусматривает определенные требования к украинцам и украинкам

Ежегодно страховой стаж увеличивается

Украинцы могут выходить на пенсию по возрасту, если у них есть необходимое количество лет страхового стажа. Заслуженный отдых можно получить с 60 лет.

Об этом пишет издание "На пенсии". Возрастные рамки закреплены в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

"Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста — 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет", — говорится в сообщении.

Продолжительность страхового стажа, дающего право назначить пенсию по возрасту в 2024 году, составляет:

после достижения возраста 60 лет – не менее 31 года;

– не менее 31 года; по достижении возраста 63 года – не менее 21 года;

– не менее 21 года; после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Заметим, что лицам, которые достигли нужных отметок, нужно заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Ранее "Телеграф" писал, что каждый месяц пенсионеры в Украине имеют право на определенные надбавки. В марте государство выплатит дополнительные средства за возраст и размер будет колебаться от 300 до 570 гривен.