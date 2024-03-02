Коли можна піти на пенсію за віком: закон передбачає певні вимоги до українців і українок

Щороку страховий стаж збільшується

Українці можуть виходити на пенсію за віком, якщо мають необхідну кількість років страхового стажу. Заслужений відпочинок можна отримати вже з 60 років.

Про це пише видання "На пенсії". Вікові рамки закріплені у статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років", — йдеться у повідомленні.

Тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

після досягнення віку 60 років – не менше 31 року;

– не менше 31 року; після досягнення віку 63 роки – не менше 21 року;

– не менше 21 року; після досягнення віку 65 років – не менше ніж 15 років.

Зауважимо, що особам, які досягли потрібних позначок, потрібно заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Раніше "Телеграф" писав, що кожного місяця пенсіонери в Україні мають право на певні надбавки. У березні держава виплатить додаткові кошти за вік і розмір коливатиметься від 300 до 570 гривень.