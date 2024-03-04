Самая большая надбавка к пенсии — 3 тысячи гривен: как изменятся выплаты в Украине в марте

Спрогнозированные проценты оказались ложными

С 1 марта в Украине, после проведения индексации и перерасчета пенсий, наименьшая сумма выплаты составит 2 725 гривен, а самая большая — 23 610 гривен.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины Оксана Жолнович в Facebook, повышение выплат должно было произойти на 13%, как это было спрогнозировано в январе. Но рост начислений будет на уровне 8%.

По ее словам, с марта 1 миллион пенсионеров получат уже новые выплаты.

"Рост состоится на уровне 8%. Следовательно, средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная — 2 725 грн, а самая большая -23 610 грн. Несмотря на то, что увеличение пенсий будет стоить государственному бюджету 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут", — говорится в сообщении.

Наименьшая надбавка будет осуществлена к средней пенсии — 322 гривны, к минимальной пенсии насчитают 364 гривны, а к самой большой — 3 тысячи гривен.

Жолнович объясняет, что ранее прогнозируемые 13% индексации сейчас составляют 8% из-за того, что инфляция за 2023 год оказалась меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что более 10 миллионам украинцев будет осуществлена индексация пенсии. Сверхмасштабный перерасчет состоится для "гражданских" пенсионеров.