Главный конкурент Cybertrack Илона Маска дебютировал в Европе: внедорожник BYD даже умеет плавать (фото)

Правда, этот внедорожник стоит как суперкар

Сегодня, 26 февраля, начался Женевский автосалон. На нем представили уже несколько новинок. К примеру, китайская компания YangWang презентовала в Европе свою первую модель. Это большой внедорожник SUV U8.

Автомобиль раньше наделал много шума, ведь он умеет плавать на воде со скоростью 3/км час. Также он может выполнять так называемый танковый разворот – то есть развернуться на 360 градусов, стоя на месте. Об этом сообщает Carnewschina.

Несмотря на все свои преимущества, автомобиль имеет огромный минус – он стоит как суперкар. В частности, 150 тысяч долларов.

Технические характеристики U8

U8 представляет собой полноприводный гибрид с запасом хода до 1000 км. Он имеет ДВС, который подключен к аккумулятору и дает ему энергию, но он не подключен к колесам.

Сам аккумулятор имеет запас хода 180 км на чистом электричестве. Также здесь имеется огромный 75-литровый бак. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями – каждый из них генерирует мощность в 220 кВт.

Также здесь есть 2-литровый бензиновый двигатель, питающий электромоторы и заряжающий аккумулятор. Разгон до сотни составляет всего 3,6 секунды. Максимальная скорость авто составляет 200 км/ч.

Среди достопримечательностей стоит отметить то, что машина может поднимать или опускать кузов на 15 сантиметров. Вместе с пакетом OffRoad этот автомобиль может проезжать воду по глубине до 1,4 метра. То есть, этот внедорожник может полностью двигаться по руслу небольшой реки. И это ничего, что под капотом двигатель внутреннего сгорания.

Компоновка салона соответствует столь высокой цене – здесь все обтянуто кожей, используются премиум-материалы, а для водителя и пассажиров доступны 7! экранов. Крутая аудиосистема, подогрев, массаж и вентиляция сидений, панорамный люк – это лишь краткий список того, что можно получить за 150 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал о YangWang U9. Это суперкар, который может разгоняться с нуля до сотни всего за 2 секунды. А еще – он может прыгать и ездить на 3 колесах.