Только через суд: кому из пожилых людей могут повысить пенсию на 51%

Это касается 4 категорий лиц

Во время мартовской индексации некоторые пожилые лица могут частично или полностью остаться без повышения пенсий. Адвокат заявил, что такие действия несправедливы и нарушают законы Украины.

Как сообщает адвокат Иван Хомыч, передает Минфин, лица, выходившие на законный отдых в 2020-2023 годах включительно, имеют право на увеличение размера своей пенсии, но нужно будет обратиться в суд. Выплата может вырасти от 19,7% до 51%.

По его словам, при подаче заявления на повышение пенсии суд, в основном, становится на сторону заявителя и принимает положительное решение.

"На 51% можно увеличить пенсию пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2020 году. Потому что ваша пенсия не индексировалась дольше всего — 3 года. Выйдя на пенсию в 2021 году можно увеличить выплаты на индексацию более чем на 40% (14% — увеличение 2022 года, 19,7% — то, что закладывалось в 2023, 7,9% (текущий показатель). Выходным на пенсию в 2022 году пенсия может быть увеличена на 19,7%. И это без учета 7,9%, на которые увеличится пенсия в 2024 году", — рассказал адвокат.

Он также добавляет, что украинцы с помощью решения Конституционного суда могут достичь цели снятия максимального размера индексации. В 2024 году он был установлен в размере 1500 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова будет минимальная и максимальная надбавка к пенсии во время мартовской индексации.