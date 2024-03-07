Есть 10 дней: как дистанционно подать новые данные в пенсионное дело и не остаться без выплат

Есть пошаговая инструкция

Украинцы, имеющие право на пенсию, при определенных обстоятельствах могут остаться без выплат. Одной из распространенных ошибок может стать изменение данных.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает Пенсионный фонд, украинцы должны сообщить об изменении данных в территориальные органы ПФУ в течение 10 дней. Это можно сделать самостоятельно в электронном виде.

Согласно данным, в течение 10 дней пенсионер должен сообщить о:

получении нового образца паспорта гражданина Украины — ID-карты;

получении нового паспорта в случае угона или потери старого;

смене фамилии;

изменении идентификационного кода;

изменении адреса проживания;

трудоустройстве;

увольнении с работы.

Как пенсионеру изменить данные в электронном виде

Пошаговая инструкция для пожилых:

Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку Вход и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе О пенсионном обеспечении выберите опцию Внесение изменений в пенсионное дело.

Шаг 3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите ту, которая вам нужна:

Заявление об изменении способа выплаты пенсии (при изменении способа выплаты — с почты на банк или наоборот);

Заявление на смену выплатных реквизитов (в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания);

Заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося в полном держании ;

Заявление о переводе выплаты из Укрпочты на Сбербанк через платежную систему MY TRANSFER ;

Заявление об изменении личных данных пенсионера (в случае смены ФИО и/или паспортных данных).

Нажмите выбранное окно.

Шаг 4. В полях заявления на экране отредактируйте необходимые данные, проверьте записи.

Шаг 5. Загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.

Шаг 6. Согласите на передачу и обработку персональных данных и подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.

Шаг 7. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.

Шаг 8. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения (слева).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцу самостоятельно рассчитать сумму своей будущей пенсии.