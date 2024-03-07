Есть 10 дней: как дистанционно подать новые данные в пенсионное дело и не остаться без выплат
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Есть пошаговая инструкция
Украинцы, имеющие право на пенсию, при определенных обстоятельствах могут остаться без выплат. Одной из распространенных ошибок может стать изменение данных.
Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает Пенсионный фонд, украинцы должны сообщить об изменении данных в территориальные органы ПФУ в течение 10 дней. Это можно сделать самостоятельно в электронном виде.
Согласно данным, в течение 10 дней пенсионер должен сообщить о:
- получении нового образца паспорта гражданина Украины — ID-карты;
- получении нового паспорта в случае угона или потери старого;
- смене фамилии;
- изменении идентификационного кода;
- изменении адреса проживания;
- трудоустройстве;
- увольнении с работы.
Как пенсионеру изменить данные в электронном виде
Пошаговая инструкция для пожилых:
Шаг 1. На веб-портале Фонда в правом верхнем углу экрана нажмите кнопку Вход и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе О пенсионном обеспечении выберите опцию Внесение изменений в пенсионное дело.
Шаг 3. В открывшемся окне из перечня заявлений выберите ту, которая вам нужна:
- Заявление об изменении способа выплаты пенсии (при изменении способа выплаты — с почты на банк или наоборот);
- Заявление на смену выплатных реквизитов (в случае смены банковских реквизитов или адреса проживания);
- Заявление на выплату части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося в полном держании ;
- Заявление о переводе выплаты из Укрпочты на Сбербанк через платежную систему MY TRANSFER ;
- Заявление об изменении личных данных пенсионера (в случае смены ФИО и/или паспортных данных).
- Нажмите выбранное окно.
Шаг 4. В полях заявления на экране отредактируйте необходимые данные, проверьте записи.
Шаг 5. Загрузите скан-копии документов, подтверждающих соответствующие изменения.
Шаг 6. Согласите на передачу и обработку персональных данных и подтвердите, что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение.
Шаг 7. Сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Фонд.
Шаг 8. С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе Мои обращения (слева).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцу самостоятельно рассчитать сумму своей будущей пенсии.