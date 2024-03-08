Погода стимулирует рост тепличного огурца: как изменилась цена на овощ и что будет дальше
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Минимальная стоимость продукта составляет 85 гривен
В Украине в начале марта постепенно росли цены на огурцы, однако на этой неделе их стоимость упала на 15%. Эксперты прогнозируют, что удешевление произошло из-за увеличения предложения на рынке.
Сейчас тепличные огурцы стоят 85-130 гривен за кило. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
По словам экспертов, в большинстве регионов Украины царит солнечная погода, которая стала причиной роста темпов уборки огурца в теплицах и увеличения предложения на рынке.
В то время как производители надеются, что ситуация в этом сегменте несколько улучшится в ближайшее время, то оптовики не так оптимистичны. По их мнению, рост цен на тепличные огурцы сдерживает сезонное увеличение рыночного предложения этого продукта в ближайшем будущем. Тем более что многие производители теплиц в Украине готовятся к началу сбора нового урожая овощей.
Они добавляют, что тепличный огурец на 16% дешевле, чем в прошлом году.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой популярный овощ упал в цене на 30%.