Погода стимулирует рост тепличного огурца: как изменилась цена на овощ и что будет дальше

Минимальная стоимость продукта составляет 85 гривен

В Украине в начале марта постепенно росли цены на огурцы, однако на этой неделе их стоимость упала на 15%. Эксперты прогнозируют, что удешевление произошло из-за увеличения предложения на рынке.

Сейчас тепличные огурцы стоят 85-130 гривен за кило. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам экспертов, в большинстве регионов Украины царит солнечная погода, которая стала причиной роста темпов уборки огурца в теплицах и увеличения предложения на рынке.

В то время как производители надеются, что ситуация в этом сегменте несколько улучшится в ближайшее время, то оптовики не так оптимистичны. По их мнению, рост цен на тепличные огурцы сдерживает сезонное увеличение рыночного предложения этого продукта в ближайшем будущем. Тем более что многие производители теплиц в Украине готовятся к началу сбора нового урожая овощей.

Они добавляют, что тепличный огурец на 16% дешевле, чем в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой популярный овощ упал в цене на 30%.