Почти на 50 гривен за месяц: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Это самое большое подорожание этого овоща за последние несколько месяцев

В преддверии весны в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты, в том числе и на один из популярных овощей — болгарский перец. Его стоимость продолжает серьезно расти уже на протяжении нескольких месяцев.

Информация об этом опубликована на сайте Минфин, где ежедневно обновляются цены на продукты. Отмечается, что ценник ежемесячно меняется с октября прошлого года.

На сегодняшний день один килограмм желтого болгарского перца стоит 219,20 гривны. Это средняя стоимость овоща по крупных супермаркетам страны. Стоит добавить, что в конце января болгарский перец обходился покупателям в 170,25 гривен за килограмм.

К слову, в октябре стоимость болгарского перца резко взлетела на 7 гривен. При этом с апреля по октябрь стоимость овоща падала с каждым месяцем. Только с апреля по сентябрь перец подешевел с 238,84 грн/кг до 121,96. Таким образом, разница в цене составила 116,88 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине уже в ближайшее время взлетят цены на некоторые продукты. На это повлияет сезонный фактор.