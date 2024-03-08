Погода стимулює ріст тепличного огірка: як змінилась ціна на овоч та що буде надалі

Мінімальна вартість продукту складає 85 гривень

В Україні на початку березня поступово зростали ціни на огірки, однак на цьому тижні їх вартість впала на 15%. Експерти прогнозують, що здешевшання відбулось через збільшення пропозиції на ринку.

Наразі тепличні огірки коштують 85-130 гривень за кіло. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами експертів, у більшості регіонів України наразі панує сонячна погода, яка стала причиною зростання темпів збирання огірка в теплицях та збільшення пропозиції на ринку.

У той час як виробники сподіваються, що ситуація в цьому сегменті дещо покращиться найближчим часом, то оптовики не такі оптимістичні. На їхню думку, зростання цін на тепличні огірки стримуватиме сезонне збільшення ринкової пропозиції цього продукту в найближчому майбутньому. Тим більше, що багато виробників теплиць в Україні наразі готуються до початку збору нового врожаю овочів.

Вони додають, що тепличний огірок наразі на 16% дешевше, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний овоч упав в ціні на 30%.