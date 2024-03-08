У квітні очікується ще одне підвищення пенсій: хто з українців отримає нові виплати

Це заплановано з 1 числа наступного місяця

В Україні вже відбулась березнева індексація пенсій, однак деяким особам варто чекати на квітневий перерахунок виплати. Це відбудеться через підвищення мінімальної зарплати.

Як зазначено в матеріалі OBOZ.UA, мінімальна зарплата з 1 квітня в Україні виросте із 7000 до 8000 гривень. Мінімальна пенсія через це підвищиться з 2840 до 3200 гривень.

Таку надбавку отримають літні особи від 65 років, які напрацювали необхідну норму стажу. Згідно зі законом, такі пенсіонери мають право на виплату в сумі 40% мінімальної заробітної плати.

Варто наголосити, що у березні найменша сума виплати до пенсії після індексації становить 322 гривень, а найбільша — 3 тисячі гривень. Пенсіонерам, що отримують мінімальне нарахування, здійснили надбавку в сумі 364 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як літні особи, що вийшли на відпочинок у 2020-2023 роках, у яких виплати не були проіндексовані, можуть підвищити свої пенсії від 19 до 51%. Адвокат наголосив на тому, що в такому випадку українцям треба звертатись до суду і в більшості випадків він буде на стороні заявника.