Налог на недвижимость: сколько придется заплатить в этом году за свою квартиру или дом

За каждый лишний квадратный метр придется отдать до 100 гривен

В условиях военного времени государственный бюджет предлагают пополнять всеми возможными способами. Одним из них должен был стать налог "на роскошь" для дорогих товаров — автомобили, ноутбуки и телефоны, предложенный нардепом Роксоланой Пидлас.

Между тем, один налог на роскошь украинцы платят уже с 2013 года – за "лишние" квадратные метры своего жилья. И те, кто отчитался о своем имуществе в налоговой декларации, что нужно делать до 20 февраля, уже в апреле могут получить платежки на его уплату.

Так, в 2013-м году в Налоговый кодекс были приняты изменения, касающиеся налога на недвижимость – статья 266 Кодекса установила налоговую ставку и площадь жилья, за которую необходимо платить.

Кто должен платить?

Так, согласно законодательству, от налога на недвижимость освобождается:

60 квадратных метров квартиры;

120 квадратных метров частных домов;

180 квадратных метров – в случае владения и квартирой, и домом.

Площадь, которая превышает эту льготу, облагается налогом в зависимости от решения местных органов самоуправления (городских, поселковых, сельских советов депутатов) по ставке от 1 до 1,5% размера минимальной оплаты труда за отчетный период за 1 квадратный метр. Поскольку в 2023 году минимальная зарплата в Украине равнялась 6700 гривнам, ставка налога составит от 67 до 100,5 гривен за каждый "лишний" квадрат недвижимости.

Как посчитать размер налога и когда платить?

Размер полагающегося с вас налога можно рассчитать самостоятельно. Так, если вы владеете квартирой скажем в 80 квадратных метров, а ставка налога у вас в городе составляет 1%, сумма налога высчитывается как 20 "лишних" квадратов площади, умноженные на 67 гривен или 1340 гривен. Если ставка налога составляет 1,5%, то размер платежа будет в 1,5 раза больше – 2010 гривен.

Аналогичное правило действует и для частных домов, с той разницей что в случае последних не облагаются налогами до 120 квадратных метров площади.

Платить налог на недвижимость следует в течение 60 дней после получения налогового решения, в котором указывается размер платежа. Его можно получить двумя путями:

подать в налоговую декларацию об имущественном состоянии, что необходимо сделать до 20 февраля;

просто подождать пока в налоговой сами насчитают полагающийся с вас налоговый платеж.

Как можно не платить налог?

Согласно действующему законодательству, если вы владеете двумя типами недвижимости — квартирой и жилым домом, их льготную площадь можно плюсовать.

Так, предположим, что вы имеете квартиру площадью 80 квадратных метров и частный дом площадью в 100 "квадратов", то есть всего 180. Так как льгота для квартиры составляет 60 метров, а частных домов 120 метров, складывая оба объекта недвижимости получаются те самые 180 квадратных метров, освобождающие собственника от уплаты налога.

Есть и более изощренная схема, суть которой в том, что данная льгота в 60 и 120 квадратов дается каждому собственнику жилья.

Налог на недвижимость-2024

Так, допустим вы владеете квартирой все в те же 80 квадратных метров и должны оплатить 1340-2010 гривен налога. Можно переоформить 50% квартиры на члена семьи и таким образом получится что каждый из вас владеет 40 метрами данного жилья и оба не должны платить налог. Правда данный способ работает лишь в том случае, если совокупно вы и ваш партнер по данной схеме, владеете каждый по отдельности не более 60 "квадратами" для квартиры, 120 для частного дома и 180 для квартиры и дома. За "излишки" придется платить.

Как признает глава Налогового комитета ВР, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, налог на недвижимость является одним из самых неэффективных в стране – за 2023-й год собрано всего 9,14 млрд грн.

Тем временем власти планируют увеличить еще целый ряд налогов, чтобы дополнительно собрать в бюджет порядка 40-45 млрд грн.