"Налог на трусость": Стефанчук резко высказался о бронировании за деньги

В Украине нужно находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики

Не исключено, что в Украине может произойти изменение системы бронирования граждан от мобилизации. Тогда бронирование будет зависеть от уровня дохода военнообязанного. Однако в истории нет таких стран, в которых бы это действительно сработали на пользу.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал в интервью Суспільному. Сам он, к слову, относится к такой идее скептически.

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – отметил Стефанчук.

Он также подчеркнул, что экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь". Стефанчук добавил, что нужно искать меры, которые поспособствуют повышению уровня экономики.

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, которые обеспечивают экономическое содержание этого воина. Экономика – это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать повышению уровня экономики", – подытожил спикер.

Накануне депутат "ЕС" Алексей Гончаренко сказал, что правительство планирует связать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы. Таким образом, бронирование смогут получить те, у кого зарплата от 35 тысяч гривен и кто платит НДФЛ не менее 6,3 тысячи гривен и ЕСВ объемом не менее 7,7 тысячи гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что законопроект об экономическом бронировании хотят зарегистрировать в Раде до конца марта 2024. Это даст возможность предпринимателям вносить в бюджет определенные суммы, чтобы получить отсрочку от мобилизации.