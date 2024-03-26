Податок на нерухомість: скільки доведеться заплатити цього року за свою квартиру чи будинок

За кожен зайвий квадратний метр доведеться віддати до 100 гривень

У разі воєнного часу державний бюджет пропонують поповнювати всіма можливими способами. Одним із них мав стати податок "на розкіш" для дорогих товарів — автомобілі, ноутбуки та телефони, запропонований нардепом Роксоланою Підлас.

Тим часом один податок на розкіш українці платять уже з 2013 року – за "зайві" квадратні метри свого житла. І ті, хто звітував про своє майно у податковій декларації, що потрібно робити до 20 лютого, вже у квітні можуть отримати платіжки на його сплату.

Так, у 2013-му році до Податкового кодексу було прийнято зміни щодо податку на нерухомість – стаття 266 Кодексу встановила податкову ставку та площу житла, за яку необхідно платити.

Хто має платити?

Так, згідно із законодавством, від податку на нерухомість звільняється:

60 квадратних метрів квартири;

120 квадратних метрів приватних будинків;

180 квадратних метрів – у разі володіння і квартирою, і будинком.

Площа, яка перевищує цю пільгу, оподатковується залежно від рішення місцевих органів самоврядування (міських, селищних, сільських рад депутатів) за ставкою від 1 до 1,5% від розміру мінімальної оплати праці за звітний період за 1 квадратний метр. Оскільки 2023 року мінімальна зарплата в Україні дорівнювала 6700 гривням, ставка податку становитиме від 67 до 100,5 гривень за кожен "зайвий" квадрат нерухомості.

Як порахувати розмір податку та коли платити?

Розмір податку, що належить з вас, можна розрахувати самостійно. Так, якщо ви володієте квартирою скажімо у 80 квадратних метрів, а ставка податку у вас у місті становить 1%, сума податку обчислюється як 20 "зайвих" квадратів площі, помножені на 67 гривень або 1340 гривень. Якщо ставка податку становить 1,5%, то розмір платежу буде в 1,5 раза більшим – 2010 гривень.

Аналогічне правило діє і для приватних будинків, з тією різницею, що у разі останніх не оподатковуються до 120 квадратних метрів площі.

Сплачувати податок на нерухомість слід протягом 60 днів після отримання податкового рішення, в якому зазначається розмір платежу. Його можна отримати двома шляхами:

подати до податкової декларації про майновий стан, що необхідно зробити до 20 лютого;

просто почекати поки в податковій самі нарахують податковий платіж, що належить з вас.

Як можна не сплачувати податок?

Згідно з чинним законодавством, якщо ви володієте двома типами нерухомості — квартирою та житловим будинком, їхню пільгову площу можна плюсувати.

Так, припустимо, що ви маєте квартиру площею 80 квадратних метрів і приватний будинок площею в 100 "квадратів", тобто всього 180. Так як пільга для квартири становить 60 метрів, а приватних будинків 120 метрів, складаючи обидва об’єкти нерухомості, виходять ті самі 180. квадратних метрів, що звільняють власника від сплати податку.

Є і витонченіша схема, суть якої в тому, що дана пільга в 60 і 120 квадратів дається кожному власнику житла.

Податок на нерухомість-2024

Так, припустимо, ви володієте квартирою все в ті ж 80 квадратних метрів і повинні сплатити 1340-2010 гривень податку. Можна переоформити 50% квартири на члена сім’ї і таким чином вийде, що кожен з вас володіє 40 метрами даного житла і обидва не повинні сплачувати податок. Правда цей спосіб працює лише в тому випадку, якщо сукупно ви і ваш партнер за цією схемою, володієте кожен окремо не більше 60 "квадратами" для квартири, 120 для приватного будинку та 180 для квартири та будинку. За "надлишки" доведеться платити.

Як визнає голова Податкового комітету ВР, народний депутат України Данило Гетьманцев, податок на нерухомість є одним із найнеефективніших у країні – за 2023 рік зібрано всього 9,14 млрд грн.

Тим часом влада планує збільшити ще цілу низку податків, щоб додатково зібрати до бюджету близько 40-45 млрд грн.