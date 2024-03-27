Курс будет расти: достигнет ли он 40 гривен за доллар до конца марта

Эксперт дал прогноз на ближайшие дни

В настоящее время колебания курса доллара на валютном рынке Украины превысили 39 гривен как в наличном, так и в безналичном сегменте. Эксперт уверен, что эта неделя не принесет подорожания валюты более 40 гривен.

Как говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает ТСН, регулятор начал более экономно тратить валюту из золотовалютных резервов. В течение 27-31 марта показатели в банках и обменниках будут постепенно расти.

По его словам, до конца марта не стоит ожидать доллара по 40 гривен.

"На текущей неделе предел в 40 грн за наличный доллар достигнут не будет, но 39,5 грн вполне реально может стать средним курсом продаж на "белом" рынке, это еще плюс 30 коп.", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине на 27 марта

По данным портала "Минфин", в среду, 27 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,0 грн (покупка) и 39,50 (продажа). Наличный курс — 39,25 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,34 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы.