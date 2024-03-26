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Есть весомый фактор: что спровоцировало рост курса доллара в Украине и чего ждать в дальнейшем

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Mинфин

Этими днями ожидается широкий коридор колебаний

На валютном рынке курс доллара уже достиг 39 гривен. Как считает эксперт, это произошло из-за большого спроса на валюту. В течение этой недели ее цена в наличном сегменте будет колебаться от 38,80 до 39,50 грн.

Как сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал, в течение 18-24 марта украинцы в среднем за день покупали на 15 миллионов больше, чем продавали. Это не спровоцировало ощутимую реакцию наличного рынка.

По словам Золотько, на ближайшее время курс будет держаться у отметки 39 гривен, однако она ожидает довольно широкий коридор колебаний.

"По моему мнению, стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,80 — 39,50 гривны за доллар", — прогнозирует банкир.

Она также добавляет, что на наличном рынке курсовые колебания на 10-15 копеек превышают котировки на межбанке, что свидетельствует об ограниченном спросе населения на валюту. На этой неделе разница между наличными и безналичными показателями не превысит 10-20 копеек.

Курс доллара в Украине на 26 марта

По данным портала "Минфин", во вторник, 26 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,97 грн (покупка) и 39,47 (продажа). Наличный курс — 39,29 (покупка) и 39,40 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким прогнозируется курс доллара в Украине до конца марта.

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