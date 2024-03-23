Курс доллара в Украине продолжит колебаться: каких отметок ждать до конца марта

Украинцам рассказали, какие валютные изменения возможны до конца марта

В Украине колебания курса валют до конца марта будут зависеть от ряда факторов. Сюда входит позиция США касательно финансовой помощи Украине, а также блокада на границе с Польшей.

Однако обесценивания государственной валюты ждать не стоит, говорит руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль. По его словам, Нацбанк сможет удовлетворить спрос украинцев на иностранную валюту.

Согласно прогнозам эксперта, курс валют на межбанке продолжить держаться в пределах 38–39 гривен за доллар с небольшими колебаниями. В то же время руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий считает, что НБУ постепенно двигает курс гривны к уровню, который закладывался как среднегодовой — 39 гривен за доллар.

Согласно его прогнозу, в ближайшую неделю или две курс доллара в Украине достигнет 38,3–38,5 гривен с последующим ростом до 39 гривен за доллар.

Курс валют на 23 марта 2024 года

В банках доллар можно купить за 38,8 гривен, а продать — за 39,2 гривен, евро же стоит 42,2-42,9 гривен соответственно. Что касается наличного курса, то доллар колеблется в пределах 39,1-39,3 гривны, а евро — в пределах от 42,4 до 42,9 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, достигнет ли курс 40 гривен за доллар. По словам эксперта, валютный рынок реагирует на любые изменения.