Доллар будет расти или падать? Украинцам рассказали, чего ждать от валюты в ближайшее время (видео)

Украина получила большое количество финансовой помощи от союзников за последние недели

Украинцы, которые купили доллар по 39 гривен, точно не будут плакать, особенно, если продадут его не сразу, а через год. Сейчас колебания на валютном рынке Украины успокаиваются. Чтобы погасить повышенный спрос, на прошлой неделе Нацбанк продал 680 млн долларов, что в два раза больше, чем в недели до этого.

Журналисты Денис Безлюдько и Александр Крамаренко в проекте "ПроГроші" на YouTube-канале "Телеграфа" рассказали, чего ждать в ближайшее время от курса доллара и евро. По их словам, Украина начала получать финансовую помощь от партнеров спустя 2 месяца "валютной диеты".

Стабильность валютного рынка зависит от многих факторов, в том числе и от финансовой помощи партнеров. За прошлую неделю Украина получила: 4,5 млрд евро от Евросоюза, 1,5 млрд евро от Канады и чуть больше 1 млрд долларов от Японии с МВФ. В следующем месяце ЕС выделит еще 1,5 млрд евро.

"Я надеюсь, что после католической Пасхи с каникул выйдут конгрессмены США и наконец-то развяжется гордиев узел насчет программ помощи и Украина получит эти деньги", — говорит Крамаренко.

Денис Безлюдько считает, что этих средств Украине хватить до июля 2024 года. Учитывая это, курс доллара будет колебаться от 38,5 до 39 гривен. Усиливать гривну НБУ вряд ли захочет, так как это будет ухудшать ситуацию с госбюджетом.

"Мы получаем из вне валюту, и она нужна для поддержки бюджета. Если доллар продается по 39 гривен, то для Минфина это лучше, чем по 38 гривен", — сказал Александр Крамаренко.

По состоянию на 26 марта курс доллара в банках колеблется в пределах 39-39,5 гривен, а на наличном рынке — в пределах 39,2-39,3 гривны. Что касается евро, то в банках его стоимость в пределах 42,4-43 гривны, а на наличном рынке в пределах 42,8-43 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, будет ли доллар по 40 гривен в Украине. Финансовый эксперт проанализировал ситуацию на валютном рынке и дал прогноз на конец марта.