Курс буде рости: чи сягне він 40 гривень за долар до кінця березня

Експерт дав прогноз на найближчі дні

Наразі коливання курсу долара на валютному ринку України перевищили 39 гривень як у готівковому, так і в безготівковому сегменті. Експерт впевнений, що цей тиждень не принесе здорожчання валюти понад 40 гривень.

Як каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН, регулятор почав ощадливіше витрачати валюту з золото-валютних резервів. Протягом 27-31 березня показники в банках та обмінниках поступово будуть рости.

За його словами, до кінця березня не варто очікувати на долар по 40 гривень.

"На поточному тижні межа у 40 грн за готівковий долар досягнута не буде, але 39,5 грн цілком реально може стати середнім курсом продажу на "білому" ринку, це ще плюс 30 коп.", – прогнозує експерт.

Курс долара в Україні станом на 27 березня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 27 березня, середній курс долара в українських банках становить 39,0 грн (купівля) та 39,50 (продаж). Готівковий курс — 39,25 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,34 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в найближчі місяці.